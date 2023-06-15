«Ак Барс» сценой из «Властелина колец» объявил о продлении Билялетдинова. Тренер предстал в образе Гэндальфа

«Ак Барс» кадрами из «Властелина колец» объявил имя главного тренера на сезон-2023/24.

продолжит тренировать команду из Казани.

Срок нового соглашения c главным тренером рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Ак Барс» объявил о возвращении тренера сценой из фильма режиссера Питера Джексона «Властелин колец: Две крепости».

Тренер предстал в образе персонажа фильма Гэндальфа.