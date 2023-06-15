«Ак Барс» сценой из «Властелина колец» объявил о продлении Билялетдинова. Тренер предстал в образе Гэндальфа

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов видео КХЛ Хоккей

«Ак Барс» кадрами из «Властелина колец» объявил имя главного тренера на сезон-2023/24.

Зинэтула Билялетдинов продолжит тренировать команду из Казани.

Срок нового соглашения c главным тренером рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Ак Барс» объявил о возвращении тренера сценой из фильма режиссера Питера Джексона «Властелин колец: Две крепости».

Тренер предстал в образе персонажа фильма Гэндальфа.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Штучный
Бывают светлые моменты 😁
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
В образе Гэндальфа Билл смешной немного, лучше бы его представили в образе Саурона, вот где зловещая сила, мощь и могущество))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий