«Ак Барс» сценой из «Властелина колец» объявил о продлении Билялетдинова. Тренер предстал в образе Гэндальфа
«Ак Барс» кадрами из «Властелина колец» объявил имя главного тренера на сезон-2023/24.
Зинэтула Билялетдинов продолжит тренировать команду из Казани.
Срок нового соглашения c главным тренером рассчитан до конца сезона-2023/24.
«Ак Барс» объявил о возвращении тренера сценой из фильма режиссера Питера Джексона «Властелин колец: Две крепости».
Тренер предстал в образе персонажа фильма Гэндальфа.
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