Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом» на год
Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом».
Срок нового соглашения c главным тренером рассчитан до конца сезона-2023/24.
В штабе также останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями.
Тренером по физической подготовке стал двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 год.
Напомним, Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).
Ранее под руководством тренера клуб стал чемпионом Суперлиги (2006 год), выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).
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