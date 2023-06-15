Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом» на год

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Сергей Абрамов Юрий Бабенко КХЛ Брэндон Бови Хоккей

Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом».

Срок нового соглашения c главным тренером рассчитан до конца сезона-2023/24.

В штабе также останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями.

Тренером по физической подготовке стал двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 год.

Напомним, Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).

Ранее под руководством тренера клуб стал чемпионом Суперлиги (2006 год), выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).

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10 комментариев

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Алекс Ну
Повезло Барсам с Биллом! Респект и удачи ему!
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johny_stavki
Восток, даешь кубок гагарина в следующем году? акбарс мощь походу будет на востоке, без конкурентов. а кто? салават, магнитка, авангард? не думаю
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Clever_mind
Как же Ротэн Бови проморгал))) Ещё писали про Степанова в составе ТШ
+2
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Руслан Х
Поэкспериментировали и хватит.🤷🏻‍♂️
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Dimdimdim7
Абрамов просто непотопляемый какой-то 😂
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chto s licom?
Ответ Clever_mind
Как же Ротэн Бови проморгал))) Ещё писали про Степанова в составе ТШ
Степанов в молодежке или вышке будет
0
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Tamerlan27
Ответ Clever_mind
Как же Ротэн Бови проморгал))) Ещё писали про Степанова в составе ТШ
Переведи пожалуйста)))
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ Dimdimdim7
Абрамов просто непотопляемый какой-то 😂
Серёга наш пацан. Первое золото брал за Ак Барс с Моисеевым и в сборной играл.
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