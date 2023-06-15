Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом» на год

Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом».

Срок нового соглашения c главным тренером рассчитан до конца сезона-2023/24.

В штабе также останутся тренеры и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями.

Тренером по физической подготовке стал двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в « » с 2016 по 2018 год.

Напомним, вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).

Ранее под руководством тренера клуб стал чемпионом Суперлиги (2006 год), выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).