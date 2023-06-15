Билялетдинов о новом контракте с «Ак Барсом»: «Хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется еще лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы»

Зинэтула Билялетдинов рассказал, почему решил продлить контракт с «Ак Барсом».

«Решение было непростым, я серьезно думал о продлении контракта, в итоге на меня повлияло много факторов.

Я поработал с командой полгода, узнал ее и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется еще лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы. И часто ко мне подходили наши болельщики, простые казанцы и просили остаться в команде – это тоже сыграло свою роль.

Мы видим большую перспективу в этом составе, мне комфортно работать с этими игроками и тренерским штабом. Сезон будет непростым, надо серьезно готовиться, чтобы начать регулярный чемпионат без раскачки.

Перед отпуском мы сказали ребятам, что команды против нас будут играть с большой отдачей, потому расслабляться нельзя и нужно демонстрировать тот хоккей, который мы показывали в концовке прошлого сезона», – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.