Билялетдинов о новом контракте с «Ак Барсом»: «Хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется еще лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы»

Теги Ак Барс болельщики Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов рассказал, почему решил продлить контракт с «Ак Барсом».

«Решение было непростым, я серьезно думал о продлении контракта, в итоге на меня повлияло много факторов.

Я поработал с командой полгода, узнал ее и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется еще лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы. И часто ко мне подходили наши болельщики, простые казанцы и просили остаться в команде – это тоже сыграло свою роль.

Мы видим большую перспективу в этом составе, мне комфортно работать с этими игроками и тренерским штабом. Сезон будет непростым, надо серьезно готовиться, чтобы начать регулярный чемпионат без раскачки.

Перед отпуском мы сказали ребятам, что команды против нас будут играть с большой отдачей, потому расслабляться нельзя и нужно демонстрировать тот хоккей, который мы показывали в концовке прошлого сезона», – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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10 комментариев

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Ястреб
Красавчик!
С большим уважением, не испугался как некоторые…
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Dimdimdim7
Ответ Ястреб
Красавчик! С большим уважением, не испугался как некоторые…
С таким составом чего бояться то?
+2
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BLAD
Аминь, удачи тебе и команде))
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marshal .masha
Чуйка говорит, первый, второй раунд и по домам
+2
-2
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Ильфат Габдулвалиев
Спасибо Зинатулла Хайдярович за твое отношение к Ак Барсу, хотя ты Динамовец. Такие люди заслуживают уважения!!!
+1
-1
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srs
Ответ Dimdimdim7
С таким составом чего бояться то?
Ну раз Хартли, БиЗ в лиге нет, то ранней встречи с ЦСКА и СКА
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Ястреб
Ответ Dimdimdim7
С таким составом чего бояться то?
Тоже верно 👍
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Ястреб
Ответ Dimdimdim7
С таким составом чего бояться то?
Тоже верно 👍
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srs
Ответ srs
Сейчас подготовят команду где найдутся ребята которые будут забивать за плей-офф не меньше, чем Стоун, Карлссон, Маршессо и Драйзайтль
А то последний случай когда игрок барсов перешагивал отметку в 10 голов было аж в ПО-18? Это был Галиев зариповский
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