2,72 млн зрителей посмотрели решающий матч «Вегаса» против «Флориды». Это худший результат для 5-й игры финала Кубка Стэнли за 29 лет

Теги болельщики рейтинги Флорида Кубок Стэнли телевидение НХЛ Вегас Хоккей

2,72 млн зрителей в среднем смотрели пятый матч серии между «Вегасом» и «Флоридой».

«Пантерс» уступили «Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли (1-4, 3:9 в пятом матче).

Трансляцию решающей игры смотрели 2,72 млн человек (2,47 млн на TNT и 253 тысячи на TruTV), сообщает Sports Media Watch.

Это худший результат для пятого матча финала Кубка Стэнли за 29 лет. В 1994 году игру «Ванкувер» – «Рейнджерс», которая также транслировалась на кабельном телевидении (ESPN), смотрели 2,41 млн зрителей.

В сумме пять игр финальной серии Кубка Стэнли смотрели в среднем 2,6 млн зрителей на TNT, что на 2 млн меньше, чем было в прошлогодней серии из шести игр между «Колорадо» и «Тампой»  на ABC (4,6 млн).

Отмечается, что пятый матч стал первой игрой серии, которая транслировалась только на двух каналах. TBS не показывал хоккейный матч из-за бейсбола.

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10 комментариев

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Dmitry Shapaev
А суперсерию Россия 25 против Беларуси посмотрело 12 миллионов. Вот и делайте выводы
+19
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ɔculpa
Ответ ABarca777
Привели бы статистику тогда по раундам Плей-офф. Это только к финалу может относится, а все остальное не могут меньше смотреть!!!!!!!!!!
Слишком мало восклицательных знаков, ты рискуешь быть неуслышанным.
+8
0
+8
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ABarca777
Привели бы статистику тогда по раундам Плей-офф. Это только к финалу может относится, а все остальное не могут меньше смотреть!!!!!!!!!!
+5
-2
+3
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Кино Музыка
Как уже говорил, это худший плов в моей памяти. Рад что цифры подтверждают это. Когда абсолютно серые команды начинают доминировать в таких турнирах, ничего умилительного в этом нет. Восторгов по поводу вылета фаворитов и ярких команд так и не понял.
+7
-6
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Pink Floyd1276
Ответ Dmitry Shapaev
А суперсерию Россия 25 против Беларуси посмотрело 12 миллионов. Вот и делайте выводы
Ну, результаты матчей даже я посмотрел, так, для себя, чтобы посмеяться.
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Костя Кот
Ответ Кино Музыка
Как уже говорил, это худший плов в моей памяти. Рад что цифры подтверждают это. Когда абсолютно серые команды начинают доминировать в таких турнирах, ничего умилительного в этом нет. Восторгов по поводу вылета фаворитов и ярких команд так и не понял.
ну и смотри тогда ска-цска всю жизнь
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Bratsk Bruins
Странно конечно, но видимо все понимали, что Флориде не вытянуть, тем более без Ткачака, оттого никакой интриги в игре.
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Real_v_dushe
Сравнили битву Тампы с Колородо с этим избением кошек, на что тут смотреть было? TBS красавцы к слову.
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