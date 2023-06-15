Вячеслав Фетисов: «В НХЛ есть спортивный принцип, равные возможности, фантастическая конкуренция. Для нашего хоккея пришло время учесть все эти моменты»

Теги Лада Металлург Нк Кубок Стэнли Вячеслав Фетисов бизнес НХЛ КХЛ Кубок Гагарина драфт КХЛ Вегас Сиэтл Адмирал Матч ТВ деньги Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о шансах «Лады» выиграть Кубок Гагарина за шесть лет.

– Хозяин «Вегаса» Билл Фоли, вступая в НХЛ, сделал заявление: «Мы за шесть лет должны завоевать Кубок Стэнли». И у «Голден Найтс» это получилось. Может ли такая история работать у нас? Та же «Лада» способна выиграть Кубок Гагарина за шесть лет?

– Это будет возможно в наших реалиях, если мы примем принцип, что спорт у нас равных возможностей. Тогда и «Адмирал» станет побеждать, и [новокузнецкий] «Металлург». Но для этого нужно убрать ненужные амбиции и сделать этот принцип самым главным.

Самое интересное, что этот принцип дает возможность зарабатывать. И вы вспомните, когда клубы НХЛ заходили в лигу в начале 90-х, там платили взносы около 50 млн долларов. А какой взнос заплатил «Вегас» за вступление в НХЛ? 450 миллионов долларов! Причем «Сиэтл» заплатил уже 650 млн долларов. Теперь же обсуждают новый клуб, говорят о сумме порядка одного миллиарда.

То есть люди умеют считать деньги. Они много вложили, но это отработают, вернут и заработают сверху. Есть спортивный принцип, равные возможности, фантастическая конкуренция. Это все позволяет расти спортивному бизнесу.

Я думаю, что для нашего хоккея пришло время как раз учесть все эти моменты. И особенно в этой ситуации, в которой мы находимся. И у регионов появится возможность быть конкурентоспособными с Москвой и Санкт-Петербургом.

Как раз для нас принципы Национальной хоккейной лиги в этих условиях могут быть очень правильными. Нужно возвращать драфт – не иметь возможность утащить хоккеиста, который заиграл в какой-то другой команде. То, что является основой НХЛ, которая сегодня продолжает бурно прогрессировать.

Когда я приезжал в Америку, то хоккейная лига входила в десятку по популярности, коммерции на континенте. А теперь НХЛ – это номер один или два. Это о многом говорит, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

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21 комментарий

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Savardus
Пришло время?! То есть раньше все это были не обязательные условия для развития хоккея, лиги, команд и игроков?!
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Белый офицер
"Для нашего хоккея пришло время учесть все эти моменты"
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Уже поздно Слава... .. .
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Hitgoe Himgob
Ответ Savardus
Пришло время?! То есть раньше все это были не обязательные условия для развития хоккея, лиги, команд и игроков?!
Да что на недалёкого внимание обращать. Плывет конкретно Славок
+4
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Амфитрион
Слова-то правильные, только на деле все наоборот.
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личные рекорды это не хоккей
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в лучшем случае стакан в пивнухе нальют как в одном известном фильме
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гилберт
Славик продолжает витать в облаках.
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Гарри Бэк
Фетисов марксист-коммунист? Видна закалка .😁
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личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
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почему тогда весь наш народ живет только на то что сам может заработать? и в дверь к нам Газпром с Роснефтью не стучится, на товарищ денег, купи себе дом , хороший автомобиль, ты ведь пользу обществу приносишь своей работой, но почему то происходит все наоборот, будем пихать лавэ в бесполезных паразитов
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Melnikov1968
Наши клубы не умеют зарабатывать деньги,а тупо живут за счет бюджетных средств. Никто не пойдет на хоккей,если билет будет стоить 60-70 долларов,никто не будет покупать джерси условного Кирилла Петрова за 150 долларов. Хоккей в нашей стране убыточен. Убери деньги Газпрома,РЖД,Татнефти и в профессиональных клубах будут играть юноши из школ ОР, с соответствующим уровнем игры. Слава, хорош молоть всякую ересь.
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личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
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для начала неплохо было бы чтобы эти паразиты сами себя могли прокормить с их неуемными аппетитами а не обсасывать свою страну и народ , они ровняют себя с мировыми звездами которые приносят огромную прибыль клубам, а этих оставь завтра у них ума только хватит коньки свои продать а потом нищета
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Макс Смирнов
Как будто потусторонние силы мешают уровнять
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Fat Boy
Вот это поворот!!!
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Жесткий Костас
Хватит воровать! Один принцип.
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личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
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ни один американский или европейский миллиардер не даст просто так денег своему ребенку даже или в пределах разумной необходимости, понимая что он сам должен научиться зарабатывать а не прожигать заработанное кем то, это кончится а дальше нищета, а у нас не выиграл еще ничего и нигде, коньки с клюшкой купить себе сам не может а уже нахарили деньгами , и они думают что это так и должно быть, а задайте им вопрос " а какая от вас польза , обществу , стране? ответа не будет , ответят пласт хирурги которые их бабам сиськи и губы надувают, автодилеры и строители элитного жилья и туроператоры, куда эти паразиты бабло тащат
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гилберт
Ответ Savardus
Пришло время?! То есть раньше все это были не обязательные условия для развития хоккея, лиги, команд и игроков?!
Ну как в известном фильме. Ещё рано!!
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Рус Киссенжер
Ответ Savardus
Пришло время?! То есть раньше все это были не обязательные условия для развития хоккея, лиги, команд и игроков?!
не суетись. голова говорит,что пришло время. это же не значит,что все будет сделано. сначала надо основательно и не спеша продумать все.
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Адекватник
Ответ Melnikov1968
Наши клубы не умеют зарабатывать деньги,а тупо живут за счет бюджетных средств. Никто не пойдет на хоккей,если билет будет стоить 60-70 долларов,никто не будет покупать джерси условного Кирилла Петрова за 150 долларов. Хоккей в нашей стране убыточен. Убери деньги Газпрома,РЖД,Татнефти и в профессиональных клубах будут играть юноши из школ ОР, с соответствующим уровнем игры. Слава, хорош молоть всякую ересь.
Что значит умеют/ не умеют? На чем они должны зарабатывать? Матч дей? Сколько ты готов потратить за вечер? 300 долларов готов? ТВ трансляции? Сколько ты готов потратить вмесяц на просмотр кхл? 150 долларов готов? Не умеют они зарабатыввать :)
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Melnikov1968
Ответ Адекватник
Что значит умеют/ не умеют? На чем они должны зарабатывать? Матч дей? Сколько ты готов потратить за вечер? 300 долларов готов? ТВ трансляции? Сколько ты готов потратить вмесяц на просмотр кхл? 150 долларов готов? Не умеют они зарабатыввать :)
Раз я не готов платить за этот продукт, значит он не нужен.
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Адекватник
Ответ Melnikov1968
Раз я не готов платить за этот продукт, значит он не нужен.
Закроем КХЛ, распутим все команды, закроем детские школы? Логично, чо. Как раз то, что нужно. Но нет. Все платят за продукт столько, сколько позволяет экономика. Есть объективные вещи. Это не вопрос умеют или не умеют зарабатывать клубы. Они могут что угодно делать - ты никогда не будешь платить столько, сколько платят в сша. Просто структура экономики другая. Поэтому государство несет часть соцнагрузки. Это более менее правильно. с учетом реалий.
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Melnikov1968
Ответ Адекватник
Закроем КХЛ, распутим все команды, закроем детские школы? Логично, чо. Как раз то, что нужно. Но нет. Все платят за продукт столько, сколько позволяет экономика. Есть объективные вещи. Это не вопрос умеют или не умеют зарабатывать клубы. Они могут что угодно делать - ты никогда не будешь платить столько, сколько платят в сша. Просто структура экономики другая. Поэтому государство несет часть соцнагрузки. Это более менее правильно. с учетом реалий.
Об’ективно, это часть средств той же РЖД направить на ЗП машинистам,персоналу, который обслуживает дорогу и составы, а не платить миллионы хоккеистам. Тогда, возможно, уровень жизни поднимется и люди смогут платить по 50-60 долларов за билет. Расформировывать ничего не надо, просто ЗП должны быть адекватны ценности труда. Без ЖД люди не смогут жить,а без хоккея спокойно.
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Энтони Ларкин 39-71-72
Ответ Гарри Бэк
Фетисов марксист-коммунист? Видна закалка .😁
Пока власовцы как ужи на сковородке не знают куда поварачивать, Славик ловит мышей или просто хвостом виляет вдруг чего)
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