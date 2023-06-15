Вячеслав Фетисов: «В НХЛ есть спортивный принцип, равные возможности, фантастическая конкуренция. Для нашего хоккея пришло время учесть все эти моменты»

Вячеслав Фетисов высказался о шансах «Лады» выиграть Кубок Гагарина за шесть лет.

– Хозяин «Вегаса» Билл Фоли, вступая в НХЛ, сделал заявление: «Мы за шесть лет должны завоевать Кубок Стэнли». И у «Голден Найтс» это получилось. Может ли такая история работать у нас? Та же « » способна выиграть за шесть лет?

– Это будет возможно в наших реалиях, если мы примем принцип, что спорт у нас равных возможностей. Тогда и « » станет побеждать, и [новокузнецкий] « ». Но для этого нужно убрать ненужные амбиции и сделать этот принцип самым главным.

Самое интересное, что этот принцип дает возможность зарабатывать. И вы вспомните, когда клубы НХЛ заходили в лигу в начале 90-х, там платили взносы около 50 млн долларов. А какой взнос заплатил «Вегас» за вступление в НХЛ? 450 миллионов долларов! Причем « » заплатил уже 650 млн долларов. Теперь же обсуждают новый клуб, говорят о сумме порядка одного миллиарда.

То есть люди умеют считать деньги. Они много вложили, но это отработают, вернут и заработают сверху. Есть спортивный принцип, равные возможности, фантастическая конкуренция. Это все позволяет расти спортивному бизнесу.

Я думаю, что для нашего хоккея пришло время как раз учесть все эти моменты. И особенно в этой ситуации, в которой мы находимся. И у регионов появится возможность быть конкурентоспособными с Москвой и Санкт-Петербургом.

Как раз для нас принципы Национальной хоккейной лиги в этих условиях могут быть очень правильными. Нужно возвращать драфт – не иметь возможность утащить хоккеиста, который заиграл в какой-то другой команде. То, что является основой НХЛ, которая сегодня продолжает бурно прогрессировать.

Когда я приезжал в Америку, то хоккейная лига входила в десятку по популярности, коммерции на континенте. А теперь НХЛ – это номер один или два. Это о многом говорит, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!