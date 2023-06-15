Вячеслав Фетисов: «Систему драфтов нужно срочно возвращать в наш хоккей. Тогда мы узнаем, кто у нас лучший тренер, менеджер»

Вячеслав Фетисов высказался в поддержку процедуры драфта в КХЛ.

«Систему драфтов нужно срочно возвращать в наш хоккей, защищать команды от того, что игроков могли бы переманить в другие команды. Это уважение к болельщикам и клубам. Все должно быть по-честному.

Тогда мы узнаем, кто у нас лучший тренер, менеджер и многое другое. Если мы осознаем этот принцип и введем, то мы не потеряем время зря. Тогда нас будет ждать фантастический эффект в ближайшей перспективе», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.