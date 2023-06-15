Вячеслав Фетисов: «Систему драфтов нужно срочно возвращать в наш хоккей. Тогда мы узнаем, кто у нас лучший тренер, менеджер»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ драфт КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался в поддержку процедуры драфта в КХЛ.

«Систему драфтов нужно срочно возвращать в наш хоккей, защищать команды от того, что игроков могли бы переманить в другие команды. Это уважение к болельщикам и клубам. Все должно быть по-честному.

Тогда мы узнаем, кто у нас лучший тренер, менеджер и многое другое. Если мы осознаем этот принцип и введем, то мы не потеряем время зря. Тогда нас будет ждать фантастический эффект в ближайшей перспективе», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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13 комментариев

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Clever_mind
Школы и академии при клубах. А он драфт требует. Надоел
+9
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+9
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Strannix
У нас все решает один администратор, и он на это не пойдёт, это нарушит систему.
+5
-1
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alklimov2018
А что-то изменилось с той неудачной попытки драфта?
Школы стали независимыми от клубов?
Исчез разрыв между бюджетами?
+4
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Satvaldino
Хватит пороть чепуху, у нас есть Роман Ротенберг. Остальным рекомендую не болтать и начинать смотреть тысячу матчей, только тогда вы сможете приблизиться к пониманию системы хоккея Романа Борисовича и возможно, когда - нибудь вы сможете на себе прочувствовать накал и сложность настоящей супер серии с Белоруссией.
+6
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+3
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Bartez1986
так мы и без этого знаем...
+2
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ftw2002@yandex.ru
Нет! Я на это пойтить не могу. Мне надо посоветоваться с шефом!
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брайан гриффин
Если не полностью копировать НХЛ, а например драфтовать 16 летних (не принадлежащих школам клубам КХЛ ), то может и есть смысл попробовать возвратить ярмарку талантов
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mitos
СКА соберет все главные пики)
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Кино Музыка
Надо продавливать это решение. Все кроме одного клуба будут за.
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Док163
Ответ Satvaldino
Хватит пороть чепуху, у нас есть Роман Ротенберг. Остальным рекомендую не болтать и начинать смотреть тысячу матчей, только тогда вы сможете приблизиться к пониманию системы хоккея Романа Борисовича и возможно, когда - нибудь вы сможете на себе прочувствовать накал и сложность настоящей супер серии с Белоруссией.
в исполнении неподражаемой системной хоккейной Барселоны Сити по конспектам Йозе Марино
+1
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genowayy
Ответ Clever_mind
Школы и академии при клубах. А он драфт требует. Надоел
Пусть защищают 5-7 выпускников, как это было. Все всё равно а основу не попадут, и у них будет шанс в другой команде.
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Nikolay_exp
Ответ Strannix
У нас все решает один администратор, и он на это не пойдёт, это нарушит систему.
Администротен
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