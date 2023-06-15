Фетисов о политических заявлениях Овечкина: «Такое мало кто может себе позволить. Особенно когда ходишь в майке Putin Team и у тебя фото с президентом на аватарке. У него есть политический потенциал»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Государственная дума Политика Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что у Александра Овечкина есть политический потенциал.

– Как думаете, может ли Ови в будущем пойти по вашим стопам и стать политиком? А может, из него получится бизнесмен?

– Саша – многогранный человек. С уважением к нему отношусь. Он глубокий, эмоциональный. Но я не знаю, здесь такой момент…

Когда я играл в хоккей, то с трудом представлял, что однажды стану политиком. Политических заявлений у Овечкина достаточно, и он их делает последовательно, хотя в мире сейчас совсем непростая история.

Это большая честь, на самом деле. Такое мало кто себе может позволить. Особенно когда ты ходишь в майке Putin Team и у тебя фотография с президентом на аватарке в соцсетях. Все это видят. Так что в этом смысле у Овечкина есть политический потенциал. Но чем он захочет заниматься после карьеры – это уже его решение…

А самое главное – сужу по своему опыту – человек должен выбирать то, что ему будет доставлять удовольствие. Не надо заниматься тем, что в тягость. Ты должен понимать, что можешь принести пользу. Что ты будешь тем, на кого все продолжат смотреть. И при этом надо принимать решения. Это совсем не простая вещь.

Но будем надеяться, что Александр Овечкин после хоккейной карьеры, на каком месте он бы ни работал, окажется полезен себе и всем нам, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Овечкин по указу Путина награжден Благодарностью президента России

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15 комментариев

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Dan Kennedy
Ну если ходишь в майке с Putin Team то понятное дело потенциал высокий.
+36
0
+36
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maks44
Фетисов: "Когда я играл в хоккей, с трудом мог себе представить, что однажды стану ########".
+27
0
+27
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Mbest77
А как гражданин США - Овечкин может строить политическую карьеру в России?
+12
0
+12
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Borsiano
У нас что ни спортсмен, то с политическим потенциалом...
+8
0
+8
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alekmaz
Ответ Dan Kennedy
Ну если ходишь в майке с Putin Team то понятное дело потенциал высокий.
хотя это может развернуться на 180 за один день (скорее бы)
+8
-1
+7
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kirill5823
ахааа, а когда у нас депутат-спортсмен стал приравниваться к политику...Реально они там все оторванные...
+6
0
+6
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Сиськи Маши Макаровой
Так ты, Слава, не политик, а просто кнопки жмешь, голосуя за людоедские законы. Замени тебя на любого другого - никто разницы не заметит
+5
0
+5
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Alex_V69
Какие все-таки западники двуличные.
+3
-1
+2
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Алар
Печально!
+2
0
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МТБ
Он обычный конъюктурщик, из соответствующей семьи. Так сказать, у Овечкина принципиальная позиция, Овечкин за того, кто победит. Один фиг живёт он там, где комфортнее.
+1
0
+1
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Dragon10
Ты должен понимать, что можешь принести пользу). Главное, чтобы поняли, что ты им можешь принести пользу и тогда станешь и депутатом, и арену в своё имя получишь
0
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Игорь М.
Ответ alekmaz
хотя это может развернуться на 180 за один день (скорее бы)
тогда адекватным жителям Зазеркалья надо решить этот вопрос...
0
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Александр Колодин
Ответ Александр Невский
Молодец Овечкин да и кого можно бояться мы же русские , это пусть нас бояться захистники которые тряпку жёлтую носят .
А с чего бы им вас бояться, таких забавных и смешных?
+1
-1
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Игорь М.
Ответ Mbest77
А как гражданин США - Овечкин может строить политическую карьеру в России?
может))) это же не своих унижать и не позволять в политику пробиться) фанат Пу может)
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