Отец Барбашева: «Помимо «Вегаса», были варианты, что его могли обменять в «Бостон» и «Торонто»

Отец Ивана Барбашева сообщил, что игрока могли обменять в «Бостон» или «Торонто».

«Помимо «Вегаса», были варианты, что его могли обменять в «Бостон» и « ». В то время я думал, что лучшим вариантом для него был « », потому что он в том городе несколько лет жил летом, есть много знакомых.

Но когда мы сейчас находимся в «Вегасе», то понимаем, как там здорово. Да, здесь нет океана, вокруг пустыня, но зато у всех тут бассейны. Плюс сумасшедшая атмосфера на стадионе.

Зрители очень заряжены во время матчей. И даже если говорить, что это нехоккейный штат, трибуны на матчах забиты полностью, и на улицах около входа люди стоят, смотрели игру. Даже едешь на машине, в номерах у них упомянут «Вегас Голден Найтс», – сказал Дмитрий Барбашев.