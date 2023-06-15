Отец Барбашева: «Помимо «Вегаса», были варианты, что его могли обменять в «Бостон» и «Торонто»

Теги Торонто Бостон НХЛ Вегас Иван Барбашев ТАСС Хоккей

Отец Ивана Барбашева сообщил, что игрока могли обменять в «Бостон» или «Торонто».

«Помимо «Вегаса», были варианты, что его могли обменять в «Бостон» и «Торонто». В то время я думал, что лучшим вариантом для него был «Бостон», потому что он в том городе несколько лет жил летом, есть много знакомых.

Но когда мы сейчас находимся в «Вегасе», то понимаем, как там здорово. Да, здесь нет океана, вокруг пустыня, но зато у всех тут бассейны. Плюс сумасшедшая атмосфера на стадионе.

Зрители очень заряжены во время матчей. И даже если говорить, что это нехоккейный штат, трибуны на матчах забиты полностью, и на улицах около входа люди стоят, смотрели игру. Даже едешь на машине, в номерах у них упомянут «Вегас Голден Найтс», – сказал Дмитрий Барбашев.

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3 комментария

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curdboy
И в Торонто, и в Бостоне, я думаю, во время просмотра матчей финала локтишки-то покусывали)))
было бы любопытно узнать, что же они предлагали Луису, и насколько выгоднее оказалось предложение Вегаса)
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Кино Музыка
Пора в Бостон.
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FaithDevotion
Ответ Кино Музыка
Пора в Бостон.
Не надо, а то выиграют, чего доброго)
0
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