Фетисов о том, что Барбашев не сможет привезти Кубок Стэнли в Россию: «Все мы знаем, что наш парень выиграл! Его имя по-любому будет выгравировано на нем. Это русский воспитанник»

Теги Кубок Стэнли Вячеслав Фетисов НХЛ Вегас Иван Барбашев Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о том, что Иван Барбашев не сможет привезти Кубок Стэнли в Россию.

Накануне форвард «Вегаса» стал двукратным обладателем трофея.

«Что касается кубка, то он принадлежит НХЛ. Она принимает решение, что делать.

Мне тоже в свое время не разрешали привезти кубок, когда мы выиграли его в первый раз. Тем не менее через какое-то время он прилетел в Россию.

Все мы знаем, что наш парень выиграл! Его имя по-любому будет выгравировано на нем. Это наш русский воспитанник», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

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