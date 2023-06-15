Фетисов о том, что Барбашев не сможет привезти Кубок Стэнли в Россию: «Все мы знаем, что наш парень выиграл! Его имя по-любому будет выгравировано на нем. Это русский воспитанник»

Вячеслав Фетисов высказался о том, что Иван Барбашев не сможет привезти Кубок Стэнли в Россию.

Накануне форвард « » стал двукратным обладателем трофея.

«Что касается кубка, то он принадлежит . Она принимает решение, что делать.

Мне тоже в свое время не разрешали привезти кубок, когда мы выиграли его в первый раз. Тем не менее через какое-то время он прилетел в Россию.

Все мы знаем, что наш парень выиграл! Его имя по-любому будет выгравировано на нем. Это наш русский воспитанник», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.