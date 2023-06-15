Пол Морис: «Флориде» будет чертовски трудно пробиться в плей-офф-2024. Некоторым парням потребуется от 4 до 6 месяцев, чтобы восстановиться»

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис считает, что «Флориде» будет трудно попасть в плей-офф-2024.

«Пантерс» уступили «Вегасу» в финальной серии плей-офф НХЛ-2023 (1-4 в серии).

«В следующем году нам будет чертовски трудно пробиться в плей-офф. Это факт. Потому что это сложно. Есть хорошие команды, которые пропускают плей-офф.

Вы входите в сезон, чувствуя себя лучше из-за того, что играли на два месяца дольше? Тогда у вас проблемы.

У нас будет несколько игроков, которые будут у нас в составе, но их не будет в нашей заявке на первый матч. Вероятно, речь идет о двух-трех месяцах. Есть несколько парней, которым потребуется от четырех до шести месяцев, чтобы восстановиться», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис. 

Защитник «Флориды» Экблад играл в плей-офф с переломом ноги, двумя вывихами плеча и разрывом косой мышцы живота. Среднее время на льду – 23:57

Ткачак сыграл с переломом грудины в 4-м матче с «Вегасом», на 5-й выйти не смог. Морис ждал его к возможной 7-й игре

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3 комментария

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upuckuH
вот говорят не платят типа за ПО в НХЛ )
то есть что ты попал в ПО, что не попал - зп остается,а люди там просто рубятся с травмами, в этом вашем ПО )
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curdboy
подстелил соломку))
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МБ14
Ответ upuckuH
вот говорят не платят типа за ПО в НХЛ ) то есть что ты попал в ПО, что не попал - зп остается,а люди там просто рубятся с травмами, в этом вашем ПО )
Не как просто, за мечту.
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