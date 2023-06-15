Пол Морис: «Флориде» будет чертовски трудно пробиться в плей-офф-2024. Некоторым парням потребуется от 4 до 6 месяцев, чтобы восстановиться»

Пол Морис считает, что «Флориде» будет трудно попасть в плей-офф-2024.

«Пантерс» уступили «Вегасу» в финальной серии плей-офф НХЛ-2023 (1-4 в серии).

«В следующем году нам будет чертовски трудно пробиться в плей-офф. Это факт. Потому что это сложно. Есть хорошие команды, которые пропускают плей-офф.

Вы входите в сезон, чувствуя себя лучше из-за того, что играли на два месяца дольше? Тогда у вас проблемы.

У нас будет несколько игроков, которые будут у нас в составе, но их не будет в нашей заявке на первый матч. Вероятно, речь идет о двух-трех месяцах. Есть несколько парней, которым потребуется от четырех до шести месяцев, чтобы восстановиться», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Защитник «Флориды» Экблад играл в плей-офф с переломом ноги, двумя вывихами плеча и разрывом косой мышцы живота. Среднее время на льду – 23:57

Ткачак сыграл с переломом грудины в 4-м матче с «Вегасом», на 5-й выйти не смог. Морис ждал его к возможной 7-й игре

Бобровского просто бросили в решающей игре финала: пропустил 8, но доиграл до сирены