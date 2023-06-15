«Филадельфия» приостановила контракт Федотова, чтобы сохранить права на вратаря. Его не будут заставлять играть в НХЛ («Матч ТВ»)

«Филадельфия» может отпустить Ивана Федотова в ЦСКА.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», завершит службу в начале июля.

Ранее «Филадельфия» сообщила, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

«Филадельфия» сделала перенос контракта для того, чтобы сохранить права на игрока в . Но в дальнейшем «Флайерс» будут решать, что дальше делать с договором.

Никто не станет насильно заставлять хоккеиста, чтобы он играл в НХЛ. Агент игрока проведет переговоры с клубом, и с 1 июля может стать свободным агентом. Это уже вопрос договоренности.

Конечно, « » может уговорить Ивана, чтобы он приехал в лагерь НХЛ. Но не просто так ходят слухи, что Федотов после армии подпишет двухлетний контракт с .

Агент вратаря в Северной Америке – Джей Пи Бэрри, и он наверняка убедил клуб, что парень не играл целый год в хоккей. Поэтому Федотова отпустят с 1 июля, и ЦСКА спокойно его объявит как своего вратаря.

Если Иван говорит, что в Америку не приедет, ему не станут ставить палки в колеса», – сказал источник.