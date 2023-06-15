«Филадельфия» приостановила контракт Федотова, чтобы сохранить права на вратаря. Его не будут заставлять играть в НХЛ («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА возможные переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Джей Пи Бэрри Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

«Филадельфия» может отпустить Ивана Федотова в ЦСКА.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», завершит службу в начале июля.

Ранее «Филадельфия» сообщила, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

«Филадельфия» сделала перенос контракта для того, чтобы сохранить права на игрока в НХЛ. Но в дальнейшем «Флайерс» будут решать, что дальше делать с договором.

Никто не станет насильно заставлять хоккеиста, чтобы он играл в НХЛ. Агент игрока проведет переговоры с клубом, и с 1 июля Иван Федотов может стать свободным агентом. Это уже вопрос договоренности.

Конечно, «Филадельфия» может уговорить Ивана, чтобы он приехал в лагерь НХЛ. Но не просто так ходят слухи, что Федотов после армии подпишет двухлетний контракт с ЦСКА.

Агент вратаря в Северной Америке – Джей Пи Бэрри, и он наверняка убедил клуб, что парень не играл целый год в хоккей. Поэтому Федотова отпустят с 1 июля, и ЦСКА спокойно его объявит как своего вратаря.

Если Иван говорит, что в Америку не приедет, ему не станут ставить палки в колеса», – сказал источник.

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4 комментария

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Alexey Alexeev
Мерзость
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Clever_mind
Совесть у Федотова теперь чиста. Чего не скажешь про Есмантовича и Сечина. Последнему не привыкать жизни людей калечить. Федотов ещё легко отделался. Всего-то армия. Могли и корзинку с колбасами втюхать
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Nick
Рабство возвращается.
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Марсель Объелся
Похоже чуда не будет(
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