Президент США Байден поздравил «Вегас» с победой в Кубке Стэнли: «Первая крупная профессиональная франшиза в таком гордом американском городе»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Политика Джо Байден Хоккей

Президент США Джо Байден поздравил «Вегас» с победой в Кубке Стэнли.

«Голден Найтс» стали обладателями трофея, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1).

«Поздравляю «Вегас» с их первым Кубком Стэнли всего в шестом сезоне.

Первая крупная профессиональная франшиза в таком гордом американском городе.

Сегодня команда и все сообщество являются чемпионами», – говорится в сообщении Джо Байдена.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

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10 комментариев

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saionera
самоходный дед,он хоть помнит где этот город находится,амнезия она такая
+5
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Strannix
Слово и понятие "гордость" очень извратилось в сша
+2
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PolarBear
Этот старый пердун пусть не отвлекается от празднования гомосни с голыми причиндалами
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Varvar53
сколько же ватников в комментах
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Кино Музыка
Интересный эпитет для столицы игорного бизнеса.
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Линолеум
Ответ saionera
самоходный дед,он хоть помнит где этот город находится,амнезия она такая
Скорее уже буксируемый
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