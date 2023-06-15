Президент США Байден поздравил «Вегас» с победой в Кубке Стэнли: «Первая крупная профессиональная франшиза в таком гордом американском городе»

Президент США Джо Байден поздравил «Вегас» с победой в Кубке Стэнли.

«Голден Найтс» стали обладателями трофея, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1).

«Поздравляю «Вегас» с их первым Кубком Стэнли всего в шестом сезоне.

Первая крупная профессиональная франшиза в таком гордом американском городе.

Сегодня команда и все сообщество являются чемпионами», – говорится в сообщении Джо Байдена.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!