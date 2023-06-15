Генменеджер «Вегаса» о задаче выиграть Кубок Стэнли за 6 лет: «Все отнеслись к этому с иронией. Просто мы хотим побеждать»

Келли МакКриммон высказался о словах владельца «Вегаса» о победе в плей-офф за 6 лет.

Билл Фоли заявил об этом в 2017 году, и в 2023-м «Голден Найтс» выиграли .

«Думаю, все отнеслись к этому [словам Фоли] с иронией. Я думал, что нам повезет, если через шесть лет мы выйдем в плей-офф. Так что, понимаете, на нас это не давило.

Мы старались не из-за того, что Билл щелкал кнутом и твердил: «Нам нужно побеждать». Просто Джордж [президент по хоккейным операциям] и я [генеральный менеджер] хотим побеждать. Мы хотим побеждать.

Конечно, мы общаемся с Биллом постоянно, он часто рядом с командой. Мне нравится его вовлеченность – он посещает наши собрания, слушает наши разговоры, получает ответы на свои вопросы, поэтому и поддерживает то, что мы делаем.

Думаю, он уверен, что мы действительно проделываем хорошую работу, я имею в виду вертикаль Билл, Джордж, я и другие руководители. Думаю, вот так клуб и должен работать», – сказал генменеджер « ».

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!