Генменеджер «Вегаса» о задаче выиграть Кубок Стэнли за 6 лет: «Все отнеслись к этому с иронией. Просто мы хотим побеждать»

Теги Кубок Стэнли Джордж Макфи НХЛ Вегас Уильям Фоли Келли МакКриммон Хоккей

Келли МакКриммон высказался о словах владельца «Вегаса» о победе в плей-офф за 6 лет.

Билл Фоли заявил об этом в 2017 году, и в 2023-м «Голден Найтс» выиграли Кубок Стэнли.

«Думаю, все отнеслись к этому [словам Фоли] с иронией. Я думал, что нам повезет, если через шесть лет мы выйдем в плей-офф. Так что, понимаете, на нас это не давило.

Мы старались не из-за того, что Билл щелкал кнутом и твердил: «Нам нужно побеждать». Просто Джордж Макфи [президент по хоккейным операциям] и я [генеральный менеджер] хотим побеждать. Мы хотим побеждать.

Конечно, мы общаемся с Биллом постоянно, он часто рядом с командой. Мне нравится его вовлеченность – он посещает наши собрания, слушает наши разговоры, получает ответы на свои вопросы, поэтому и поддерживает то, что мы делаем.

Думаю, он уверен, что мы действительно проделываем хорошую работу, я имею в виду вертикаль Билл, Джордж, я и другие руководители. Думаю, вот так клуб и должен работать», – сказал генменеджер «Вегаса».

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
эй Бэтман. Кубок Стенли приехал в пустыню, миссия выполнена. Отпусти Аризону!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий