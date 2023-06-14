Каррье о задаче владельца «Вегаса» выиграть Кубок Стэнли за 6 лет: «Надеюсь, он скажет, что в следующем году мы снова победим. У него, наверное, есть хрустальный шар»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Уильям Каррье Уильям Фоли Хоккей

Уильям Каррье надеется, что владелец «Вегаса» поставит цель защитить Кубок Стэнли.

«Вегас» дебютировал в НХЛ в 2017 году. Тогда же миллиардер Уильям Фоли подтвердил, что поставил перед клубом задачу попасть в плей-офф через 3 года после дебюта и выиграть Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м «рыцари» стали обладателями трофея. 

«Надеюсь, [Фоли] скажет, что в следующем году мы снова победим. Кажется, он все делает правильно. У него, должно быть, есть хрустальный шар или что-то в этом роде», – сказал нападающий «Голден Найтс» Каррье.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

6 игроков из оригинального состава «Вегаса» выиграли Кубок Стэнли. Они подняли трофей над головой первыми после Стоуна

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3 комментария

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Max Bochkov
Там это... "Оттаву" продали Андлауэру. За миллиард почти что...
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Vegas Knight
Уилл красавчик, один из тех, кто в клубе с основания
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