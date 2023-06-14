Владелец «Вегаса» о задаче выиграть Кубок Стэнли за 6 лет: «Я сделал глупое заявление, ребята его запомнили. И достигли этой цели»

Владелец «Вегаса» Уильям Фоли высказался о выполнении его задачи – Кубок Стэнли за 6 лет.

Клуб из Невады дебютировал в в 2017 году. Нынешний сезон стал для «рыцарей» 6-м в лиге.

Официально « » вступил в лигу в 2016 году. Тогда же миллиардер впервые поставил перед клубом задачу попасть в плей-офф через 3 года после дебюта и выиграть Кубок Стэнли через 6 лет.

Позже он подтвердил эти целевые установки в 2017 году – после драфта расширения, на котором определился первоначальный состав команды.

«Эта команда была создана с мыслью о том, что надо выиграть через 6 лет. Тогда я сделал глупое заявление – плей-офф через 3 года и Кубок Стэнли через 6. Ребята это запомнили. Они играли ради этой цели и достигли ее.

Вообще сначала я думал о 7 годах, потом снизил планку до 5, а в итоге остановился на 6 годах. Нужно ставить нереальные цели, если в самом деле хочешь чего-то добиться», – сказал Фоли.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!