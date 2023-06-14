Владелец «Вегаса» о задаче выиграть Кубок Стэнли за 6 лет: «Я сделал глупое заявление, ребята его запомнили. И достигли этой цели»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Уильям Фоли Хоккей

Владелец «Вегаса» Уильям Фоли высказался о выполнении его задачи – Кубок Стэнли за 6 лет.

Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году. Нынешний сезон стал для «рыцарей» 6-м в лиге.

Официально «Вегас» вступил в лигу в 2016 году. Тогда же миллиардер впервые поставил перед клубом задачу попасть в плей-офф через 3 года после дебюта и выиграть Кубок Стэнли через 6 лет. 

Позже он подтвердил эти целевые установки в 2017 году – после драфта расширения, на котором определился первоначальный состав команды. 

«Эта команда была создана с мыслью о том, что надо выиграть Кубок Стэнли через 6 лет. Тогда я сделал глупое заявление – плей-офф через 3 года и Кубок Стэнли через 6. Ребята это запомнили. Они играли ради этой цели и достигли ее.

Вообще сначала я думал о 7 годах, потом снизил планку до 5, а в итоге остановился на 6 годах. Нужно ставить нереальные цели, если в самом деле хочешь чего-то добиться», – сказал Фоли. 

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Ну кому, как не парню из Вегаса делать рискованные ставки)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
genowayy
Ответ See what
Жерар Галлан и Питер Дебур давно поплатились своим местом за то что пытались выполнить эту глупость
Что глупого в том, чтобы стремиться выиграть кубок? Они же не с улицы команду набирали, а из игроков НХЛ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
icey_punk
да в нхл все возможно. глупо это когда кто-то такое скажет в ХК Адмирале или Сочи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий