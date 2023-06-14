Федор Канарейкин: «В каждом сезоне НХЛ выстреливают наши ребята – вспомним «Колорадо» с Ничушкиным. Так же и Барбашев нашел место, где приносит пользу команде»

Федор Канарейкин прокомментировал победу Ивана Барбашева в Кубке Стэнли.

Российский нападающий стал обладателем трофея в составе « ». В финальной серии «Голден Найтс» одержали победу над «Флоридой» (4-1).

«Ожидали – не ожидали, но человек своей игрой все показал. Он уже двукратный обладатель Кубка Стэнли. Это о многом говорит. Блестящая карьера.

Мы видим, что в каждом сезоне выстреливают наши ребята. Вспомним прошлогодний « » с , который стал важной деталью в механизме. Так же и нашел свое место, где он приносит большую пользу команде. Можно только порадоваться за ребят, что наступил этап расцвета и звездности в их командах», – сказал заслуженный тренер России.