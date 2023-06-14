Алексей Дементьев: «Вегасу» повезло заполучить Барбашева. Он умеет делать все»

Агент Алексей Дементьев высказался о победе «Вегаса» Ивана Барбашева в Кубке Стэнли.

«Рыцари» одержали победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1).

«Конечно, удивительно то, что, находясь в команде всего три месяца, смог взять с « » . Второй в своей карьере и первый для клуба. Многие могут назвать это большой удачей.

Но я бы не стал так говорить, потому что, глядя на то, как играл «Голден Найтс» весь сезон, ясно, что они не просто так занимались обменом Барбашева. Все-таки обмен – это не такая простая процедура, как может показаться. Это досконально продуманное решение, основанное на той необходимости, которая присутствует у команды. И поэтому всеми было принято решение произвести точечное усиление в лице такого универсального игрока, как Иван.

Иван умеет делать все. Он прекрасно действует в силовой борьбе, умеет выигрывать вбрасывание, он отлично действует с краю, прекрасно мобилизуется в меньшинстве. Я уже не говорю про то, как он забивает. Поэтому «Вегасу» очень повезло, что у Ивана на тот момент зарплата не соответствовала его уровню и они смогли его заполучить. Теперь он будет зарабатывать намного больше. И второй завоеванный им Кубок Стэнли подтверждает мои слова», – сказал .