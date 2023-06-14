Маршессо – 1-й за 35 лет обладатель «Конн Смайт Трофи», пришедший в НХЛ без драфта. Предыдущим был Гретцки

Теги рейтинги Уэйн Гретцки НХЛ Бобби Орр Иван Курнуайе Серж Савар Вегас Берни Парент Джонатан Маршессо Хоккей

Джонатан Маршессо – 1-й за 35 лет обладатель «Конн Смайта», который не был задрафтован.

32-летний форвард «Вегаса» был назван самым ценным игроком плей-офф НХЛ после завершения финальной серии с «Флоридой» (4-1, 9:3 в пятом матче). 

Он набрал 25 (13+12) очков в 22 играх в победном плей-офф. Он стал вторым бомбардиром завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли и разделил звание лучшего снайпера с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». 

Маршессо стал первым за последние 35 лет обладателем приза, пришедшим в лигу не через драфт. После выступления в юниорской лиге Квебека он подписал контракт с клубом АХЛ «Коннектикут», где и дебютировал во взрослом хоккее. 

Свой первый полноценный сезон в НХЛ Джонатан провел в 25 лет в составе «Тампы» (2015/16). После этого он перешел во «Флориду», а в 2017 году «Вегас» выбрал игрока на драфте расширения. 

Среди игроков, дебютировавших в лиге после введения драфта в 1963 году (при этом полноценным он не был до 1969 года), стало 7 обладателей «Конн Смайта», которые не были выбраны. 

До Маршессо это были Роже Крозье, Серж Савар, Иван Курнуайе, Бобби Орр (дважды), Берни Парент (дважды) и Уэйн Гретцки (дважды, в последний раз – в 1988 году). 

Гретцки не был доступен для драфта, так как «Эдмонтон» при переходе в НХЛ из ВХА сумел сохранить права на игрока за собой. 

MVP Кубка Стэнли шесть лет назад пришел в «Вегас» из «Флориды». Был настолько не нужен, что его просто не защитили🤷‍♂️

2 комментария

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ARAMIS777
А я верил,что именно Джонатан "коня" возьмёт. :)
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ARoman91
Парень из Квебека :)
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0
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