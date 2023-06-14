6 игроков из оригинального состава «Вегаса» выиграли Кубок Стэнли

6 игроков из оригинального состава «Вегаса» стали обладателями Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).

Все они попали в команду на драфте расширения или в рамках связанных с ним обменов.

Это защитники и , форварды , , и Уильям Каррье.

Все они дошли с «Голден Найтс» до финала Кубка Стэнли в дебютном сезоне-2017/18. Нынешняя победа стала для каждого из них первой в карьере.

32-летний Макнэбб в победном плей-офф набрал 4 (0+3) очка в 21 игре, в 2018-м – 5 (2+3) баллов в 20 матчах.

27-летний Теодор в победном плей-офф набрал 13 (1+12) очков в 21 игре, в 2018-м – 10 (3+7) баллов в 20 матчах.

32-летний Маршессо в победном плей-офф набрал 25 (13+12) очка в 22 играх, в 2018-м – 21 (8+13) балл в 20 матчах.

32-летний Смит в победном плей-офф набрал 14 (4+10) очков в 22 играх, в 2018-м – 22 (5+17) балла в 20 матчах.

30-летний Карлссон в победном плей-офф набрал 17 (11+6) очков в 22 играх, в 2018-м – 15 (7+8) баллов в 20 матчах.

28-летний Каррье в победном плей-офф набрал 6 (2+4) очков в 18 играх, в 2018-м – провел 10 матчей.

После вручения трофея капитан «Вегаса» Марк Стоун передал трофей Смиту. Потом его по очереди подняли все остальные представители оригинального состава.