6 игроков из оригинального состава «Вегаса» выиграли Кубок Стэнли

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Брэйден Макнэбб Вильям Карлссон Райлли Смит Джонатан Маршессо Уильям Каррье Ши Теодор Хоккей

6 игроков из оригинального состава «Вегаса» стали обладателями Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче). 

Все они попали в команду на драфте расширения или в рамках связанных с ним обменов. 

Это защитники Брэйден Макнэбб и Ши Теодор, форварды Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Уильям Каррье. 

Все они дошли с «Голден Найтс» до финала Кубка Стэнли в дебютном сезоне-2017/18. Нынешняя победа стала для каждого из них первой в карьере.

32-летний Макнэбб в победном плей-офф набрал 4 (0+3) очка в 21 игре, в 2018-м – 5 (2+3) баллов в 20 матчах. 

27-летний Теодор в победном плей-офф набрал 13 (1+12) очков в 21 игре, в 2018-м – 10 (3+7) баллов в 20 матчах.

32-летний Маршессо в победном плей-офф набрал 25 (13+12) очка в 22 играх, в 2018-м – 21 (8+13) балл в 20 матчах. 

32-летний Смит в победном плей-офф набрал 14 (4+10) очков в 22 играх, в 2018-м – 22 (5+17) балла в 20 матчах. 

30-летний Карлссон в победном плей-офф набрал 17 (11+6) очков в 22 играх, в 2018-м – 15 (7+8) баллов в 20 матчах. 

28-летний Каррье в победном плей-офф набрал 6 (2+4) очков в 18 играх, в 2018-м – провел 10 матчей. 

После вручения трофея капитан «Вегаса» Марк Стоун передал трофей Смиту. Потом его по очереди подняли все остальные представители оригинального состава. 

7 комментариев

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Конифеев
Где-то грустит позабытый всеми самый первый игрок. Ну, и Вадег, второй :)
+6
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+6
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Ферзь на р1
После кубка, в Вегасе ещё больше популяризация хоккея попрет
+1
0
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
И они подняли кубок самыми первыми
0
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srs
За Драфтом Неликвидных будущее. Драфт Юниоров требует совершенствования
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ROS#
Стоило выпнуть звезду Вадека и пожалте, финал плюс кубок. Команды где играл и играет Вадег побед и кубков не видели и не увидят
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Конифеев
Где-то грустит позабытый всеми самый первый игрок. Ну, и Вадег, второй :)
а кто первый?
0
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Конифеев
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
а кто первый?
Дьюк какой-то.
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