В Донецке планируют провести реконструкцию хоккейного дворца в 2023 году

Теги Донбасс Донбасс-Арена Хоккей

Хоккейный дворец в Донецке восстановят в этом году.

Об этом заявила заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Реконструкция запланирована в рамках выполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным цели по увеличению к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов.

«Дружба» – самый крупный спорткомплекс Донецкой Народной Республики. Более чем четыре тысячи зрителей там смогут одновременно смотреть соревнования, в первую очередь, по хоккею. А также – баскетболу, мини-футболу, борьбе, смешанным единоборствам и боксу.

По этим видам спорта в спорткомплексе будут проходить республиканские и международные турниры», – рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Донецка Сергей Крапивкин.

2 комментария

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PuRGeN
Ответ Gepard_GRIN
Нежить бы сначала отодвинуть на запад от Донецка, а то ломать не строить.
На восток. туда, откуда пришли
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gepard_GRIN
Нежить бы сначала отодвинуть на запад от Донецка, а то ломать не строить.
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-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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