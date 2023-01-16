В Донецке планируют провести реконструкцию хоккейного дворца в 2023 году

Хоккейный дворец в Донецке восстановят в этом году.

Об этом заявила заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Реконструкция запланирована в рамках выполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным цели по увеличению к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов.

«Дружба» – самый крупный спорткомплекс Донецкой Народной Республики. Более чем четыре тысячи зрителей там смогут одновременно смотреть соревнования, в первую очередь, по хоккею. А также – баскетболу, мини-футболу, борьбе, смешанным единоборствам и боксу.

По этим видам спорта в спорткомплексе будут проходить республиканские и международные турниры», – рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Донецка Сергей Крапивкин.