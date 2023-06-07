Кэссиди об уроках финала 2019 года: «Мышление стало другим. Тогда я думал: «Вау, финал – это круто». Теперь пришло время его выиграть»

Брюс Кэссиди высказался о том, какой опыт извлек из поражения в финале Кубка Стэнли-2019.

Его « » тогда проиграл «Сент-Луису» со счетом 3-4.

Сейчас 58-летний Кэссиди руководит « », который вывел в финал Кубка Стэнли в первом своем сезоне во главе команды.

«Голден Найтс» лидируют в серии с «Флоридой» (2-0 после 2 игр).

«Тогда я был во главе команды всего три года и думал так: «Вау, я в финале. Это круто». Теперь я в финале, и пришло время его выиграть.

Я не говорю, что тогда не был готов или не пытался победить. Просто мышление становится другим, когда ты приближаешься к вершине, но не достигаешь ее. Становится больше опыта. Вот как я смотрю на это», – сказал Кэссиди.