Кэссиди о 3-1 в финале Кубка Стэнли: «Мы еще не достигли цели. Но прежде чем вы сможете одержать 16 побед, нужно добиться 15, и мы это сделали»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

Брюс Кэссиди высказался о серии финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Голден Найтс» одержали победу со счетом 3:2 в четвертом матче и ведут 3-1 в серии финала плей-офф НХЛ.

«Мы еще не достигли цели, но прежде чем вы сможете одержать 16 побед, нужно добиться 15, и мы это сделали.

Итак, мы на расстоянии одной победы. Мы понимаем это, и это самая важная часть. Теперь, если ты способен это сделать – я думаю, Маршессо сказал это – ты навсегда останешься победителем. Ты победил.

Это было бы высшей наградой для меня – быть частью команды, которая побеждала как команда и играла как команда», – сказал главный тренер «Вегаса».

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