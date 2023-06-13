Зарплата Лавиолетта в «Рейнджерс» – чуть меньше 5 млн долларов в год. Контракт – на три года

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

Названа зарплата Питера Лавиолетта в «Рейнджерс».

Нью-йоркский клуб объявил о назначении специалиста на пост главного тренера.

Контракт с Питером Лавиолеттом подписан на три года. Его зарплата составит чуть меньше пяти миллионов долларов в год.

Лавиолетт ранее тренировал «Вашингтон». Клуб решил не продлевать контракт с тренером после того, как команда не вышла в плей-офф в нынешнем сезоне.

До этого Питер также возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию» и «Нэшвилл». Он занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству побед.

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3 комментария

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Сергей Орлов
Поплыл Друри(
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37old
Довольно жирно намазали. Скепсис понятен, но интересно какую игру он ставить будет.
Левых краев перебор, с правыми прям беда. Самый высокооплачиваемый игрок, скажем помягче, не показывает своего максимума даже близко и совсем теряется в ПО. 1й номер драфта, совершенно непонятно почему записанный в некстваны, и 2й номер драфта, от которого ожидали игры как минимум на уровне топ-6, а так то расчитывали получить франчайза.
С защитой проблем поменьше, а наличие Фокса и вовсе жирный бонус. Ну и Шестеркин - большое подспорье новому тренеру.
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Vlad_p777
други источники в твитерре говорят мешьше 4 млн
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