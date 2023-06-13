Зарплата Лавиолетта в «Рейнджерс» – чуть меньше 5 млн долларов в год. Контракт – на три года

Названа зарплата Питера Лавиолетта в «Рейнджерс».

Нью-йоркский клуб объявил о назначении специалиста на пост главного тренера.

Контракт с подписан на три года. Его зарплата составит чуть меньше пяти миллионов долларов в год.

Лавиолетт ранее тренировал «Вашингтон». Клуб решил не продлевать контракт с тренером после того, как команда не вышла в плей-офф в нынешнем сезоне.

До этого Питер также возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию» и «Нэшвилл». Он занимает восьмое место в истории по количеству побед.