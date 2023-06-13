Зарплата Лавиолетта в «Рейнджерс» – чуть меньше 5 млн долларов в год. Контракт – на три года
Названа зарплата Питера Лавиолетта в «Рейнджерс».
Нью-йоркский клуб объявил о назначении специалиста на пост главного тренера.
Контракт с Питером Лавиолеттом подписан на три года. Его зарплата составит чуть меньше пяти миллионов долларов в год.
Лавиолетт ранее тренировал «Вашингтон». Клуб решил не продлевать контракт с тренером после того, как команда не вышла в плей-офф в нынешнем сезоне.
До этого Питер также возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию» и «Нэшвилл». Он занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству побед.
Левых краев перебор, с правыми прям беда. Самый высокооплачиваемый игрок, скажем помягче, не показывает своего максимума даже близко и совсем теряется в ПО. 1й номер драфта, совершенно непонятно почему записанный в некстваны, и 2й номер драфта, от которого ожидали игры как минимум на уровне топ-6, а так то расчитывали получить франчайза.
С защитой проблем поменьше, а наличие Фокса и вовсе жирный бонус. Ну и Шестеркин - большое подспорье новому тренеру.