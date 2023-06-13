Владелец «Рейнджерс»: «Впечатляющее резюме Лавиолетта сделало его одним из самых уважаемых тренеров в НХЛ. Уверен, что он подходит команде»

Владелец «Рейнджерс» назвал Питера Лавиолетта одним из самых уважаемых тренеров в НХЛ.

Специалист, ранее тренировавший «Вашингтон», возглавил команду из Нью-Йорка, сменив Жерара Галлана на этой должности.

«Я хотел бы поприветствовать Питера в «Рейнджерс».

Впечатляющее резюме Питера, которое включает в себя победу в Кубке Стэнли, а также выход в финал с тремя разными командами, сделало его одним из самых уважаемых тренеров в лиге.

По мере того, как мы продвигаемся к нашей цели, – стабильно бороться за Кубок Стэнли, я уверен, что Питер – подходящий тренер, который возглавит нашу команду», – сказал владелец « » .