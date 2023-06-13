Владелец «Рейнджерс»: «Впечатляющее резюме Лавиолетта сделало его одним из самых уважаемых тренеров в НХЛ. Уверен, что он подходит команде»

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Джеймс Долан Хоккей

Владелец «Рейнджерс» назвал Питера Лавиолетта одним из самых уважаемых тренеров в НХЛ.

Специалист, ранее тренировавший «Вашингтон», возглавил команду из Нью-Йорка, сменив Жерара Галлана на этой должности.

«Я хотел бы поприветствовать Питера в «Рейнджерс». 

Впечатляющее резюме Питера, которое включает в себя победу в Кубке Стэнли, а также выход в финал с тремя разными командами, сделало его одним из самых уважаемых тренеров в лиге.

По мере того, как мы продвигаемся к нашей цели, – стабильно бороться за Кубок Стэнли, я уверен, что Питер – подходящий тренер, который возглавит нашу команду», – сказал владелец «Рейнджерс» Джеймс Долан.

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6 комментариев

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hhlg
Ответ Антон
Странное решение. Очень сомнительное, на мой взгляд. Саттер, вроде, свободен. Уж в любом случае получше. Будет сейчас команда-тоска, печаль, и безнадега. Надеюсь ошибусь.
А чем Саттер собственно лучше? ;)
+2
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+2
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Why always me?!
Лавиолетт долго время был свободен, а Рейнджерс всё тянули. Так что видимо рассчитывали на другого.
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Антон
Странное решение. Очень сомнительное, на мой взгляд. Саттер, вроде, свободен. Уж в любом случае получше. Будет сейчас команда-тоска, печаль, и безнадега. Надеюсь ошибусь.
0
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Фонд Инвестиционное тестирование
Унылый блатной фигляр. Впрочем, для Рейнджев это нормально.
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#nikon
В Вашингтоне в этом сезоне тренера не было.
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