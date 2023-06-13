Коннор Бедард поделился мнением о форварде Адаме Фантилли.

17-летний считается главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ-2023, а 18-летний Фантилли называется кандидатом на звание 2-го номера.

Игроки вместе выступали за сборную Канады на МЧМ-2023.

«Адам – отличный игрок. Он очень быстрый и динамичный и, очевидно, он выделяется своей скоростью и габаритами.

То, что он сделал в колледже, было в некотором роде беспрецедентно, это приятно видеть.

Мы очень близки. Забавно, я думаю, что на старте чемпионата мира мы шутили по поводу того, что у нас брали интервью друг о друге, и мы такие: «Мы в одной команде, мы друзья». Мы поддерживали друг друга», – сказал Бедард.

Фантилли – лучший игрок сезона в студенческом хоккее США. Один из фаворитов драфта НХЛ-2023 набрал 65 очков в 36 играх