Фантилли – лучший игрок сезона в студенческом хоккее США. Один из фаворитов драфта НХЛ-2023 набрал 65 очков в 36 играх
Адам Фантилли – лучший игрок сезона в студенческом хоккее США
18-летний игрок университета Мичигана стал обладателем приза имени Хоби Бейкера. Он лидирует по очкам в текущем сезоне NCAA – 65 (30+35) баллов в 36 играх.
В голосовании Фантилли обошел двух форвардов университета Миннесоты – Логана Кули (проспект «Аризоны», 60 очков в 38 играх, 22+38) и Мэттью Ниса (проспект «Торонто», 42 очка в 39 играх, 21+21).
Университет Мичигана не смог пробиться в финал национального чемпионата, уступив Куиннипаку (2:5) в полуфинале.
Университет Миннесоты вышел в финал, обыграв Бостонский университет (6:2).
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