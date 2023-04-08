Фантилли – лучший игрок сезона в студенческом хоккее США. Один из фаворитов драфта НХЛ-2023 набрал 65 очков в 36 играх

Теги НХЛ драфт НХЛ NCAA Логан Кули Мэттью Нис Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли – лучший игрок сезона в студенческом хоккее США

18-летний игрок университета Мичигана стал обладателем приза имени Хоби Бейкера. Он лидирует по очкам в текущем сезоне NCAA – 65 (30+35) баллов в 36 играх. 

В голосовании Фантилли обошел двух форвардов университета Миннесоты – Логана Кули (проспект «Аризоны», 60 очков в 38 играх, 22+38) и Мэттью Ниса (проспект «Торонто», 42 очка в 39 играх, 21+21). 

Университет Мичигана не смог пробиться в финал национального чемпионата, уступив Куиннипаку (2:5) в полуфинале. 

Университет Миннесоты вышел в финал, обыграв Бостонский университет (6:2).

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4 комментария

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PuRGeN
Ответ Максим Новиков
Почему в НСАА так мало игр?
Я думаю, потому что это в первую очередь студенческая лига, где ребята получают образование, хоккеистами профессионалами станут единицы из них.
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Михаил Вагин
Ответ Максим Новиков
Почему в НСАА так мало игр?
Они же ещё и учатся
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Максим Новиков
Почему в НСАА так мало игр?
0
0
0
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Антон Никитин
второй Айкел 😎
+1
0
+1
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