Аналитик TSN Баттон: «Не вижу риска в выборе Мичкова. У Бедарда разнообразнее бросок, но Матвей хитрее – он молниеносно распознает шанс для броска»

Крэйг Баттон выразил уверенность в мастерстве Матвея Мичкова.

По прогнозам экспертов, российский нападающий рассматривается как претендент на выбор в топ-5 на драфте .

«У Матвея Мичкова есть поразительная способность. Он ищет момент, затем – бац, и наносит бросок. Он молниеносно распознает, когда появляется эта возможность.

Думаю, что у лучше бросок, у него более разнообразный бросок, но я считаю, что Мичков немного более хитрее.

Я не вижу риска в Мичкове. Российские игроки приезжают в НХЛ. Мы видим, что это происходит.

Все, что нужно сделать, – это подождать три года. И есть много команд, которым не следует торопиться с появлением игрока в составе», – считает аналитик TSN Крэйг Баттон.

Мичков по ходу прошедшего сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.