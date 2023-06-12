Аналитик TSN Баттон: «Не вижу риска в выборе Мичкова. У Бедарда разнообразнее бросок, но Матвей хитрее – он молниеносно распознает шанс для броска»
Крэйг Баттон выразил уверенность в мастерстве Матвея Мичкова.
По прогнозам экспертов, российский нападающий рассматривается как претендент на выбор в топ-5 на драфте НХЛ.
«У Матвея Мичкова есть поразительная способность. Он ищет момент, затем – бац, и наносит бросок. Он молниеносно распознает, когда появляется эта возможность.
Думаю, что у Коннора Бедарда лучше бросок, у него более разнообразный бросок, но я считаю, что Мичков немного более хитрее.
Я не вижу риска в Мичкове. Российские игроки приезжают в НХЛ. Мы видим, что это происходит.
Все, что нужно сделать, – это подождать три года. И есть много команд, которым не следует торопиться с появлением игрока в составе», – считает аналитик TSN Крэйг Баттон.
Мичков по ходу прошедшего сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.
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