Жена Яшкина о жизни в США: «Все зависело от города. Аризона – нереальное место с точки зрения красоты природы. Рада, что довелось узнать местную культуру»

Супруга Дмитрия Яшкина поделилась воспоминаниями о жизни в США.

Нападающий « » ранее играл в за «Сент-Луис», «Вашингтон» и «Аризону».

– продолжительный период карьеры провел в Америке. Как у вас обстояла жизнь там?

– Все зависело от города: у каждого свои плюсы и минусы, как и везде. Это не описать в двух словах, можно говорить часами. Последним городом пребывания была Аризона – нереальное место с точки зрения красоты природы. Очень рада, что довелось там пожить и узнать местную культуру.

– Достаточно часто принято романтизировать жизнь в Америке. Какие трудности там могут поджидать русского человека?

– Мне было сложно проживать в маленьком городе Арлингтон-Хайтс под Чикаго, когда мы только начали общаться с Димой. Он тогда играл в , был в начале карьеры. Так вот, то место крайне тяжелое для жизни, если ты не водишь автомобиль.

Я, приехав из России, привыкла, что везде можно добраться пешком. Там же, если нет авто, ты буквально беспомощен. Пешком ты не дойдешь никуда. Там просто это не работает так. Огромные расстояния, не предназначенные для пешего маршрута. Все водят со школы. То же самое было в Сент-Луисе. Пока я не получила права, приходилось сидеть дома большую часть времени.

Плюс я не знала языка. Мне было сложно проживать в чужой стране без возможности передвигаться. К тому же не было ни одного знакомого, с кем можно поговорить. Каждый раз, когда Дима уезжал на игры, для меня наступало сложное время. Но потом, года через три, я начала говорить на английском, сдала на права, все стало проще, и эти проблемы исчезли, – сказала Надия Яшкина .