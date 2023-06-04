Беттмэн не хочет спешить с переездом «Аризоны»: «Это один из крупнейших рынков. НХЛ сейчас сильнее, чем 20-30 лет назад»

Гэри Беттмэн сказал, что НХЛ по-прежнему стремится сохранить «Койотис» в Аризоне.

Комиссионер лиги сказал, что владельцу клуба Алексу Меруэло дано время, чтобы изучить варианты с новой ареной.

Недавно жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства арены.

В следующем сезоне « » продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

«Мы будем внимательно следить за этим. Надеемся, что один из вариантов будет реализован.

Это потрясающий рынок, где много любителей спорта. Это растущий рынок, один из крупнейших в Северной Америке. Клуб и его болельщики оказались в печальной ситуации. Возможно, в каком-то смысле они стали жертвами обстоятельств.

Сейчас НХЛ, клубы и владельцы стали сильнее. Мы в лучшем положении, чтобы сопротивляться переездам команд, чем 20 или 30 лет назад, может быть. И мы хотим убедиться, что изучили все варианты, прежде чем перевозить клуб. И я надеюсь, что нам не придется этого делать», – сказал .

Его заместитель Билл Дэйли сказал, что варианты с возможным возвращением команды в Глендэйл или в баскетбольный центр Footprint Center в Финиксе, недавно прошедший реконструкцию («не сделавшую его более удобным для хоккея», по словам вице-комиссионера), не рассматриваются в качестве долгосрочных.