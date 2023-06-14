Пьетранжело стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли. Он проводил на льду по 23:25 в среднем за матч – больше всех в «Вегасе» в плей-офф
Алекс Пьетранжело стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли.
«Вегас» обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).
33-летний защитник Алекс Пьетранжело стал 2-кратным обладателем трофея. Впервые он выиграл его с «Сент-Луисом» в 2019 году, причем в статусе капитана команды.
В победном плей-офф канадец провел за «Вегас» 21 матч и набрал 10 (1+9) баллов при общей полезности «+9» и среднем времени на льду 23:25 (максимальный показатель в команде).
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