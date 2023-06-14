Пьетранжело стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли. Он проводил на льду по 23:25 в среднем за матч – больше всех в «Вегасе» в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Хоккей

Алекс Пьетранжело стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли.

«Вегас» обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче). 

33-летний защитник Алекс Пьетранжело стал 2-кратным обладателем трофея. Впервые он выиграл его с «Сент-Луисом» в 2019 году, причем в статусе капитана команды. 

В победном плей-офф канадец провел за «Вегас» 21 матч и набрал 10 (1+9) баллов при общей полезности «+9» и среднем времени на льду 23:25 (максимальный показатель в команде). 

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9 комментариев

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Кагов
Барбашева и Пьетранжело взяли из СЛБлюз, уже имеющих КС, вот и результат! Поздравляем Ивана и Алекса! Двукратные!
+4
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+4
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Igor Nikolaevich
Из наших двукратные обладатели КС с разными командами кроме Барбашёва Зубов (Рейнджерс, Стапз) и Твердовский (Девилз, Харрикейнз).
+1
0
+1
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t0ni12
Ответ Igor Nikolaevich
Из наших двукратные обладатели КС с разными командами кроме Барбашёва Зубов (Рейнджерс, Стапз) и Твердовский (Девилз, Харрикейнз).
Ещё Немчинов (Рейнджерс и Девилз).
+1
0
+1
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Igor Nikolaevich
Ответ t0ni12
Ещё Немчинов (Рейнджерс и Девилз).
Может, Ваня станет первым трёхкратным с разными командами?))
+1
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EdgarDavids_13
Лучший
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Red.Wings
ну 23:25 это далеко не самый фееричный показатель для ведущего защитника. Кит и Даути помню минут по 25-27 играли.
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Mikl_5555
барбашев за 2 сезона топом стал
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Сергей Орлов
В обороне блестяще играет, конечно
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Александр Балабанов
Ответ Igor Nikolaevich
Из наших двукратные обладатели КС с разными командами кроме Барбашёва Зубов (Рейнджерс, Стапз) и Твердовский (Девилз, Харрикейнз).
Немчинова забыли
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