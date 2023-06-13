Джей Баумистер: «Всегда считал, что Пьетранжело недооценивают. «Сент-Луис» играл от обороны, Алекс показывал хорошие результаты, но они не были привлекательными»

Теги Сент-Луис Джей Баумистер НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Хоккей

Джей Баумистер назвал Алекс Пьетранжело недооцененным хоккеистом.

«Я всегда считал, что его недооценивают. Алекс всегда был топовым защитником с того момента, как появился в НХЛ.

Он пришел в лигу примерно в то же время, что и Дрю Даути и некоторые другие парни, о которых больше говорили», – считает бывший защитник «Сент-Луиса».

Баумистер связал это с тем, что «Сент-Луис» играл в оборонительном при тренере Кене Хичкоке и из-за этого Пьетранжело был ограничен в нападении.

«Да, мы забивали голы, но «Сент-Луис» был оборонительной команды при Хичкоке. Таким способом мы играли. Именно это делало нас хорошей командой.

Петро показывал хорошие результаты, но, возможно, они не считались такими привлекательными, как у других игроков в лиге.

Но Алекс выходил на лед во всех ситуациях. Он играл в меньшинстве. Он делал все вещи, которые должен делать защитник номер один», – добавил Баумистер.

Алекс Пьетранжело набрал 54 (11+43) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. В плей-офф на его счету 9 (1+8) баллов в 20 играх.

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