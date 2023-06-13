Алекс Пьетранжело: «Вегас» – лучшая организация в НХЛ, вероятно. Это исходит от владельца»

Алекс Пьетранжело назвал «Вегас» одним из лучших клубов НХЛ.

В 2020 году защитник перешел в «Вегас» из «Сент-Луиса». За «Блюз» канадец выступал с сезона-2008/09.

«Решение покинуть « » далось нелегко. Особенно с учетом того, что в клубе проведено 12-13 лет. Это трудное решение, в этом нет сомнений.

В принятии такого решения принимает и семья. Поэтому это непросто. Я хорошо вписываюсь в состав «Вегаса». Это принятое место жизни для нас.

Скучаем ли мы по Сент-Луису? Конечно, не сомневайтесь. Моя жена из Сент-Луиса. Мы возвращаемся туда летом.

Но « » – вероятно, лучшая организация в . Это исходит от владельца клуба Уильяма Фоли.

Это начинается со страсти, с которой он делится для победы. Усилий, которые он прилагает не только для игроков, но и для семей, чтобы им было комфортно», – сказал защитник «Вегаса» .