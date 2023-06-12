Аналитик TSN Баттон: «Мичков в 21 год на контракте новичка в НХЛ – элитный игрок, обладающий огромной ценностью. Не подходит ли он «Анахайму»?»
Крэйг Баттон предположил, может ли «Анахайм» выбрать Матвея Мичкова.
По прогнозам экспертов, российский нападающий рассматривается как претендент на выбор в топ-5 на драфте НХЛ.
«Дакс» владеют вторым общим выбором на драфте.
«Если вы – команда, которая понимает, что спешить некуда, то через три года, когда Матвей приедет в НХЛ, ему будет 21 год. У него будет контракт новичка, и [для этой команды] он станет элитным хоккеистом, обладающим огромной ценностью.
Мне нравятся Адам Фантилли и Лео Карлссон, но не подходит ли Мичков «Анахайму»?
В отношении «Анахайма» аргумент против выбора Матвея состоит в том, что он приедет в НХЛ через пару лет, а «Анахайм» находится в нескольких годах от того, чтобы занимать какое-то место в лиге», – считает аналитик TSN Крэйг Баттон.
Когда Зеграсу, МакТавишу и Терри придётся давать большие контракты топовый новичок на контракте новичка как раз даст им манёвры в плане денег и кубкового окна.
К тому же молодёжь Уток только войдёт в прайм возраст и обрастёт кубковым опытом.
Уткам и правда спешить не куда. Правда Гибсона стоило бы удержать, либо придётся искать нового вратаря, либо на драфте либо на рынке.