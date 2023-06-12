Аналитик TSN Баттон: «Мичков в 21 год на контракте новичка в НХЛ – элитный игрок, обладающий огромной ценностью. Не подходит ли он «Анахайму»?»

Крэйг Баттон предположил, может ли «Анахайм» выбрать Матвея Мичкова.

По прогнозам экспертов, российский нападающий рассматривается как претендент на выбор в топ-5 на драфте НХЛ.

«Дакс» владеют вторым общим выбором на драфте.

«Если вы – команда, которая понимает, что спешить некуда, то через три года, когда Матвей приедет в , ему будет 21 год. У него будет контракт новичка, и [для этой команды] он станет элитным хоккеистом, обладающим огромной ценностью.

Мне нравятся Адам Фантилли и Лео Карлссон, но не подходит ли Мичков «Анахайму»?

В отношении « » аргумент против выбора Матвея состоит в том, что он приедет в НХЛ через пару лет, а «Анахайм» находится в нескольких годах от того, чтобы занимать какое-то место в лиге», – считает аналитик TSN Крэйг Баттон.