Аналитик TSN Баттон: «Мичков в 21 год на контракте новичка в НХЛ – элитный игрок, обладающий огромной ценностью. Не подходит ли он «Анахайму»?»

Теги Анахайм НХЛ драфт НХЛ КХЛ Крэйг Баттон Матвей Мичков Хоккей

Крэйг Баттон предположил, может ли «Анахайм» выбрать Матвея Мичкова.

По прогнозам экспертов, российский нападающий рассматривается как претендент на выбор в топ-5 на драфте НХЛ.

«Дакс» владеют вторым общим выбором на драфте.

«Если вы – команда, которая понимает, что спешить некуда, то через три года, когда Матвей приедет в НХЛ, ему будет 21 год. У него будет контракт новичка, и [для этой команды] он станет элитным хоккеистом, обладающим огромной ценностью.

Мне нравятся Адам Фантилли и Лео Карлссон, но не подходит ли Мичков «Анахайму»?

В отношении «Анахайма» аргумент против выбора Матвея состоит в том, что он приедет в НХЛ через пару лет, а «Анахайм» находится в нескольких годах от того, чтобы занимать какое-то место в лиге», – считает аналитик TSN Крэйг Баттон.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Китовик
Ответ Mephi027
Так и не понял, он за то чтобы Анахайм взял Матвея, или против. Путанный перевод.
За, поскольку еще пару лет Анахайм будет без плей-офф
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolkov
Ответ Mephi027
Так и не понял, он за то чтобы Анахайм взял Матвея, или против. Путанный перевод.
за, естетсвенно, потому что анахайму будет через пару лет на контракте новичка потенциального франчайза иметь вдобавок к окрепшей команде
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Kolesnikov
Ответ Hitgoe Himgob
А как дела у Матвея с военником?
Мичков поступил в универ, его военкомат в любом случае не побеспокоит в ближайшие 4 года.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ v3
Да там больше половины не сразу будет готова к НХЛ. Даже сам Бедард наврятли будет готов играть. Как бы после 9 игр его бы не спустили вниз. Но в тоже время могут и оставить так как Чикаго и так плохом положении.
С этим согласен, нг думаю Бедард проведёт сезон за Чикаго, уж слишком его пиарят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
А как дела у Матвея с военником?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v3
В принципе доля правды в его словах есть.
Когда Зеграсу, МакТавишу и Терри придётся давать большие контракты топовый новичок на контракте новичка как раз даст им манёвры в плане денег и кубкового окна.
К тому же молодёжь Уток только войдёт в прайм возраст и обрастёт кубковым опытом.
Уткам и правда спешить не куда. Правда Гибсона стоило бы удержать, либо придётся искать нового вратаря, либо на драфте либо на рынке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
С учетом того что Фантилли тоже не сразу в НХЛ поедет его слова имеют долю правды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Oleg Kolesnikov
Мичков поступил в универ, его военкомат в любом случае не побеспокоит в ближайшие 4 года.
Ну тогда отлично, надеюсь уедет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ v3
Ну канадцы любят это дело. Правда у них некстван чуть ли не каждый драфт выходит. Раньше они к этому слову относились более с уважением. Касаемо Бедарда, ну хз. Мне кажется или против мужиков он так и не разу не играл. Тобишь его видели только в своей лиге и на ЮЧМ.
Не играл, но первый номер всегда играет весь сезон, только Пауэра могу вспомнить из тех кто не играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v3
Ответ Фёдор Кузнецов
Не играл, но первый номер всегда играет весь сезон, только Пауэра могу вспомнить из тех кто не играл
Да ради Бога. Пусть играет. Я даже сам не исключаю возможность что он будет единственным кто проведёт целый сезон в НХЛ, так как Чикаго не сможет упустить такую возможность заработать. Ведь даже в таком бесперспективном сезоне на Бедарда будут ходить. Ну и набираться опыта он сможет в Чикаго, так как им еще не скоро заход на Кубок делать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий