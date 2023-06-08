Генменеджер «Монреаля» о возможном выборе Мичкова: «С россиянами существует геополитический аспект. Еще стоит вопрос по их контрактах»
Генеральный менеджер Монреаля дал комментарий о возможном выборе Матвея Мичкова на драфте НХЛ.
«Канадиенс» владеют пятом выбором на предстоящем драфте НХЛ-2023. По прогнозам аналитиков, Матвей Мичков может быть выбран в первой пятерке драфта.
Контракт российского нападающего со СКА рассчитан еще на три сезона.
«С российскими игроками существует геополитический аспект. Также стоит вопрос по их контрактах. Посмотрим.
В первую очередь, нам нужно оценить его как хоккеиста и сравнить его с другими доступными игроками.
Затем нам предстоит сделать домашнее задание по другим аспектам. Все эти факторы входят в уравнение», – сказал генеральный менеджер канадского клуба Кент Хьюз.
Задоров как-то отыграл этот сезон в канадском клубе, и вроде бы не было проблем и аспектов.