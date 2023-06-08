Генменеджер «Монреаля» о возможном выборе Мичкова: «С россиянами существует геополитический аспект. Еще стоит вопрос по их контрактах»

Теги СКА Монреаль НХЛ драфт НХЛ КХЛ Кент Хьюз Политика Матвей Мичков Хоккей

Генеральный менеджер Монреаля дал комментарий о возможном выборе Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Канадиенс» владеют пятом выбором на предстоящем драфте НХЛ-2023. По прогнозам аналитиков, Матвей Мичков может быть выбран в первой пятерке драфта.

Контракт российского нападающего со СКА рассчитан еще на три сезона.

«С российскими игроками существует геополитический аспект. Также стоит вопрос по их контрактах. Посмотрим.

В первую очередь, нам нужно оценить его как хоккеиста и сравнить его с другими доступными игроками.

Затем нам предстоит сделать домашнее задание по другим аспектам. Все эти факторы входят в уравнение», – сказал генеральный менеджер канадского клуба Кент Хьюз.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
На данный момент видятся 2 команды которые могут взять Мичкова, Сан-Хосе и Аризона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Угу, геополитический аспект, говорите?

Задоров как-то отыграл этот сезон в канадском клубе, и вроде бы не было проблем и аспектов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий