Генменеджер «Монреаля» о возможном выборе Мичкова: «С россиянами существует геополитический аспект. Еще стоит вопрос по их контрактах»

Генеральный менеджер Монреаля дал комментарий о возможном выборе Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Канадиенс» владеют пятом выбором на предстоящем драфте НХЛ-2023. По прогнозам аналитиков, может быть выбран в первой пятерке драфта.

Контракт российского нападающего со рассчитан еще на три сезона.

«С российскими игроками существует геополитический аспект. Также стоит вопрос по их контрактах. Посмотрим.

В первую очередь, нам нужно оценить его как хоккеиста и сравнить его с другими доступными игроками.

Затем нам предстоит сделать домашнее задание по другим аспектам. Все эти факторы входят в уравнение», – сказал генеральный менеджер канадского клуба Кент Хьюз.