Новый тренер «Калгари» Хаска: «Моя задача – помочь команде выйти на более высокий уровень»

Теги Калгари НХЛ Райан Хаска Хоккей

Райан Хаска рассказал о своей задаче на посту главного тренера «Калгари».

Последние пять сезонов 47-летний специалист входил в тренерский штаб «Флэймс».

«Я знаю этих игроков и воспринимаю это как позитив. В нашей раздевалке много хороших людей, великолепных игроков, которые хотят побеждать. Они сделают все, что в их силах, чтобы добиться успеха.

Я очень верю в нашу команду и ее возможности, и моя работа в качестве главного тренера – подстегивать их каждый день, чтобы они показывали свои лучшие качества, а также помочь выйти на более высокий уровень не только каждому игроку, но и команде в целом», – сказал Хаска.

В минувшем чемпионате НХЛ «Калгари» занял в Тихоокеанском дивизионе 5-е место и не попал в плей-офф.

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