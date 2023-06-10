Хаска возглавит «Калгари». Клуб объявит о его повышении в понедельник (Кевин Уикс)

Теги Калгари Крэйг Конрой НХЛ Кевин Уикс Райан Хаска Хоккей

Райан Хаска возглавит «Калгари», клуб объявит об этом в понедельник.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс. 

47-летний специалист отработал 9 сезонов в системе канадского клуба. 

Ранее «Калгари» назначил Крэйга Конроя – тоже выходца из системы клуба – новым генеральным менеджером. Он начал искать нового тренера, который заменит уволенного Дэррила Саттера.

Хаска в последние 5 сезонов был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве (81,7% за этот период – 6-й показатель в НХЛ).

Ранее он 4 сезона руководил фарм-клубом «Флэймс» в АХЛ. До прихода в клуб выиграл Мемориальный кубок с «Келоуной» в 2009 году. 

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1 комментарий

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dosatuy
Ну что же посмотрим обоих в деле. Команде они не чужие люди.
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