Хаска возглавит «Калгари». Клуб объявит о его повышении в понедельник (Кевин Уикс)

Райан Хаска возглавит «Калгари», клуб объявит об этом в понедельник.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс.

47-летний специалист отработал 9 сезонов в системе канадского клуба.

Ранее « » назначил Крэйга Конроя – тоже выходца из системы клуба – новым генеральным менеджером. Он начал искать нового тренера, который заменит уволенного Дэррила Саттера.

Хаска в последние 5 сезонов был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве (81,7% за этот период – 6-й показатель в ).

Ранее он 4 сезона руководил фарм-клубом «Флэймс» в АХЛ. До прихода в клуб выиграл Мемориальный кубок с «Келоуной» в 2009 году.