Генменеджер «Калгари»: «Уверены, что Хаска – подходящий тренер для команды»

Крэйг Конрой прокомментировал назначение Райана Хаски главным тренером «Калгари».

«После тщательного поиска мы с гордостью представляем Райана Хаску в качестве главного тренера « ».

Несмотря на то, что преемственность и близкое знакомство являлись преимуществом, мы стали свидетелями трудовой этики Райана.

Он умеет общаться, критически мыслит, завоевывает доверие у своих игроков.

Райан работал 11 сезонов в качестве главного тренера в Западной хоккейной лиге и АХЛ, а также имеет за плечами более 20 лет тренерской работы, включая знания, полученные в качестве помощника тренера в «Калгари» последние пять сезонов.

Райан заслужил эту возможность. Мы уверены, что он подходящий тренер для нашей команды», – сказал генеральный менеджер «Флэймс» Крэйг Конрой.