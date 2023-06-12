Генменеджер «Калгари»: «Уверены, что Хаска – подходящий тренер для команды»

Теги Калгари Крэйг Конрой НХЛ Райан Хаска Хоккей

Крэйг Конрой прокомментировал назначение Райана Хаски главным тренером «Калгари».

«После тщательного поиска мы с гордостью представляем Райана Хаску в качестве главного тренера «Калгари».

Несмотря на то, что преемственность и близкое знакомство являлись преимуществом, мы стали свидетелями трудовой этики Райана.

Он умеет общаться, критически мыслит, завоевывает доверие у своих игроков.

Райан работал 11 сезонов в качестве главного тренера в Западной хоккейной лиге и АХЛ, а также имеет за плечами более 20 лет тренерской работы, включая знания, полученные в качестве помощника тренера в «Калгари» последние пять сезонов.

Райан заслужил эту возможность. Мы уверены, что он подходящий тренер для нашей команды», – сказал генеральный менеджер «Флэймс» Крэйг Конрой.

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2 комментария

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Jeff Lebowski
Про тренеров-баб слышал, но чтоб собака возглавила команду - это реальное новшество.
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Ответ Jeff Lebowski
Про тренеров-баб слышал, но чтоб собака возглавила команду - это реальное новшество.
Жесткий
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