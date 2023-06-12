Экс-арбитр Бокарев: «Со Знарком каждую игру цапались, он был капитаном. С Разиным проблемы были. Если он недоволен, будет за тобой бегать и терроризировать»

Экс-арбитр Валерий Бокарев высказался об отношении к судьям в КХЛ.

– В нынешней КХЛ больше всего с судьями общается Радулов. А кто в ваше время чаще всего к вам подъезжал?

– Олег Знарок. Тогда он был капитаном. Мне так везло, что часто попадались матчи с его участием, каждую игру цапались. Может, по-доброму, но постоянно с ним выясняли отношения.

С Андреем Разиным проблемы были: у него хромала дисциплина. Если он чем-то недоволен, то это просто беда. Он постоянно будет за тобой бегать и постоянно терроризировать.

Когда я начинал судить, то все великие – Мальцев, Якушев – спокойными были. После этого пришло новое поколение и сразу же поменялось отношение к судьям, – сказал Бокарев.