Максим Осипов заработает 75 млн рублей за 2 сезона в «Автомобилисте» («СЭ»)

Максим Осипов заработает 75 млн рублей за 2 года в «Автомобилисте».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата защитника составит 35 млн рублей в следующем сезоне и 40 млн – в сезоне-2024/25.

Ранее стало известно, что « » подписал контракт с игроком на 2 года.

В минувшем сезоне провел 63 игры за «Локомотив» в регулярном чемпионате и набрал 7 (3+4) баллов при показателе полезности «+8».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 5 матчей, не набрав очков.