Максим Осипов заработает 75 млн рублей за 2 сезона в «Автомобилисте» («СЭ»)

Теги Автомобилист КХЛ Максим Осипов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Максим Осипов заработает 75 млн рублей за 2 года в «Автомобилисте».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата защитника составит 35 млн рублей в следующем сезоне и 40 млн – в сезоне-2024/25.

Ранее стало известно, что «Автомобилист» подписал контракт с игроком на 2 года.

В минувшем сезоне Осипов провел 63 игры за «Локомотив» в регулярном чемпионате и набрал 7 (3+4) баллов при показателе полезности «+8».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 5 матчей, не набрав очков.

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5 комментариев

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Dragon10
А в это время Салават за 40 подписал Василевского с минусовой полезностью. Не перепутайте, это если покажется, что переплатили Максиму
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Alexey Petrov
Побольше защиткников, хороших и разных) А то опять перекос в сторону атаки + Гуркин, Трямкин, привозы Василевского + не дай бог нестабильные вратари и привет)
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ottomann
Осипов стал сдавать , проигрывал борьбу , хорошо что Локо его не продлил,но такая цена на рынке для такого игрока это полная неадекватность
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Fg Gf
Ответ Dragon10
А в это время Салават за 40 подписал Василевского с минусовой полезностью. Не перепутайте, это если покажется, что переплатили Максиму
Василевский, после подписания трехлетнего контракта с Авто, резко сдулся. По поводу Осипова вообще не известно, как себя проявит, но последние сезоны в Локо его статистика так же удручает... Как по мне, менеджмент Авто в лице Рябкова и Гросса сидят и отмывают деньги... Помнится как то господин Рябков сказал: зачем нужен селекционный отдел, если Да Косту (или Шипачева, не помню точно) можно и без него подписать. Собственно, после этого евГениального высказывания можно сворачивать все мечты о классной команде Автомобилист, пока там сидят такие люди... После этого понимаешь, почему все топовые российские хоккеисты обходят Авто стороной, а без них на одних легионерах и списанных летчиках взять КГ вряд ли получится
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