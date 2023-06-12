Максим Осипов заработает 75 млн рублей за 2 сезона в «Автомобилисте» («СЭ»)
Максим Осипов заработает 75 млн рублей за 2 года в «Автомобилисте».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата защитника составит 35 млн рублей в следующем сезоне и 40 млн – в сезоне-2024/25.
Ранее стало известно, что «Автомобилист» подписал контракт с игроком на 2 года.
В минувшем сезоне Осипов провел 63 игры за «Локомотив» в регулярном чемпионате и набрал 7 (3+4) баллов при показателе полезности «+8».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 5 матчей, не набрав очков.
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