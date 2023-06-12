Жена Яшкина: «Ак Барс» интересовался им в прошлом году. Почему Дима выбрал СКА – лучше спросить у него»

Супруга Дмитрия Яшкина рассказала, что «Ак Барс» интересовался игроком в прошлом году.

В июне форвард перешел в казанский клуб из СКА.

– Еще в прошлом году была информация, что « » активно интересовался Яшкиным и хотел его приобрести. Хочется узнать, правда ли это? Если да, почему решили переехать именно в Санкт-Петербург?

– Да, им интересовался «Ак Барс». Почему он выбрал СКА? Лучше спросить у него.

– Насколько сложно было Дмитрию заново адаптироваться к реалиям в прошлом сезоне? Ведь в последний сезон в НХЛ у него случилась тяжелая травма, из-за которой он долго восстанавливался.

– Травма действительно была тяжелой, но такой сильный человек, как Дима, умеет мужественно проходить сложные моменты. Он удивил докторов, коллег по команде, да и всех близких скоростью восстановления после такой травмы. Он работал каждый день через боль, делал все, что от него зависело, и даже больше.

Я в который раз с восхищением смотрела на этого сильного человека и не сомневалась в том, что он справится и будет еще лучше, чем был. Он был полностью готов к сезону, адаптация прошла легко.

– отличный клуб с очень хорошими условиями. Они делают все для комфорта игроков, поэтому сложностей быть не могло, – сказала Надия Яшкина.