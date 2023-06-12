Пол Морис: «Лунделль может быть центром №1 в НХЛ. У него отличное видение площади»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Антон Лунделль Хоккей

Пол Морис считает, что Антон Лунделль может стать центром №1 в НХЛ.

Нападающий «Флориды» набрал 10 (2+8) очков в 20 матчах Кубка Стэнли-2023. Лунделль проводит свой второй сезон в НХЛ.

«У него отличные руки, отличное видение площадки. Он может быть центром №1 в Национальной хоккейной лиге и, без сомнения, чертовски хорошим.

Он достигнет того этапа в своей карьере, когда за минуту до конца игры он будет на льду», – сказал главный тренер «Флориды».

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1 комментарий

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Евгений Узингер
Пол Морис это который Магнитогорск тренировал, да?
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