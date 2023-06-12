Генменеджер «Флориды»: «Лунделль – многогранный игрок с огромным потенциалом. Я очень доволен его прогрессом»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Билл Зито Антон Лунделль Хоккей

Генменеджер «Флориды» оценил выступление Антона Лунделля в плей-офф.

Нападающий набрал 10 (2+8) очков в 20 матчах Кубка Стэнли-2023.

Лунделль проводит свой второй сезон в НХЛ.

«Он многогранный игрок с огромным потенциалом. Он умеет думать, кататься, он может создавать моменты,

Сейчас он начинает развиваться, проходя через этот процесс. Этот процесс для него длится весь сезон, он продолжает играть усерднее.

Как на фондовом рынке: вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Я очень доволен его прогрессом», – сказал Билл Зито.

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1 комментарий

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Vlad_p777
в заголовке на писано ногогранный аж стало интересно это как?
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