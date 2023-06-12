Александр Барков: «Лунделль играет потрясающе. Я многому у него учусь. Он помогает мне оставаться молодым»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Александр Барков Антон Лунделль Хоккей

Александр Барков поделился мнением об игре Антона Лунделля.

Нападающий набрал 10 (2+8) очков в 20 матчах Кубка Стэнли-2023. Лунделль проводит свой второй сезон в НХЛ.

Барков высказался о сравнениях с Лунделлем.

«Я бы не сказал, что он похож на мою уменьшенную версию. Он играет потрясающе. Он уже стал потрясающим игроком.

Сколько ему, 21 год? И он играет как ветеран, принимая правильные решения на обоих концах площадки. Он уже играет в меньшинстве, большинстве, везде.

Вы можете выпустить его на лед в любое время, и это большая редкость для такого молодого парня.

Я знаю, что я здесь уже 10 лет, но я многому у него учусь. Он помогает мне оставаться молодым», – сказал 27-летний капитан «Флориды».

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