Александр Барков: «Лунделль играет потрясающе. Я многому у него учусь. Он помогает мне оставаться молодым»
Александр Барков поделился мнением об игре Антона Лунделля.
Нападающий набрал 10 (2+8) очков в 20 матчах Кубка Стэнли-2023. Лунделль проводит свой второй сезон в НХЛ.
Барков высказался о сравнениях с Лунделлем.
«Я бы не сказал, что он похож на мою уменьшенную версию. Он играет потрясающе. Он уже стал потрясающим игроком.
Сколько ему, 21 год? И он играет как ветеран, принимая правильные решения на обоих концах площадки. Он уже играет в меньшинстве, большинстве, везде.
Вы можете выпустить его на лед в любое время, и это большая редкость для такого молодого парня.
Я знаю, что я здесь уже 10 лет, но я многому у него учусь. Он помогает мне оставаться молодым», – сказал 27-летний капитан «Флориды».
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