Александр Барков: «Лунделль играет потрясающе. Я многому у него учусь. Он помогает мне оставаться молодым»

Александр Барков поделился мнением об игре Антона Лунделля.

Нападающий набрал 10 (2+8) очков в 20 матчах Кубка Стэнли-2023. Лунделль проводит свой второй сезон в .

высказался о сравнениях с .

«Я бы не сказал, что он похож на мою уменьшенную версию. Он играет потрясающе. Он уже стал потрясающим игроком.

Сколько ему, 21 год? И он играет как ветеран, принимая правильные решения на обоих концах площадки. Он уже играет в меньшинстве, большинстве, везде.

Вы можете выпустить его на лед в любое время, и это большая редкость для такого молодого парня.

Я знаю, что я здесь уже 10 лет, но я многому у него учусь. Он помогает мне оставаться молодым», – сказал 27-летний капитан «Флориды».