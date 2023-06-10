Рябыкин о звене Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий в «Ак Барсе»: «Интересно, удастся ли им вернуть время назад и вновь стать лучшими»
Дмитрий Рябыкин высказался о том, насколько Дмитрий Яшкин усилит «Ак Барс».
– Яшкин для «Ак Барса» – радикальное усиление?
– С одной стороны, Яшкин – форвард, которому нужны сильные партнеры, с другой – возвращается в стихию звена с Шипачевым и Кагарлицким, которое три-четыре года назад было одним из сильнейших в КХЛ. Интересно посмотреть, удастся ли им вернуть время назад и вновь стать лучшими.
– Удастся?
– Все-таки в плане логистики удобнее, скажем так, базироваться в московском часовом поясе. В свое время в этом убедился тот же «Авангард», когда выступал в подмосковной Балашихе.
Звено Шипачева тоже лидировало именно в столичном, во многом автобусном дивизионе. И здесь плюс в том, что эта тройка продолжает играть в московском часовом поясе, которому принадлежит и Казань, – сказал экс-тренер «Авангарда».
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