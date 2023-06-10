Рябыкин о звене Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий в «Ак Барсе»: «Интересно, удастся ли им вернуть время назад и вновь стать лучшими»

Теги Ак Барс Дмитрий Рябыкин Дмитрий Кагарлицкий Вадим Шипачев Динамо Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался о том, насколько Дмитрий Яшкин усилит «Ак Барс».

– Яшкин для «Ак Барса» – радикальное усиление?

– С одной стороны, Яшкин – форвард, которому нужны сильные партнеры, с другой – возвращается в стихию звена с Шипачевым и Кагарлицким, которое три-четыре года назад было одним из сильнейших в КХЛ. Интересно посмотреть, удастся ли им вернуть время назад и вновь стать лучшими.

– Удастся?

– Все-таки в плане логистики удобнее, скажем так, базироваться в московском часовом поясе. В свое время в этом убедился тот же «Авангард», когда выступал в подмосковной Балашихе.

Звено Шипачева тоже лидировало именно в столичном, во многом автобусном дивизионе. И здесь плюс в том, что эта тройка продолжает играть в московском часовом поясе, которому принадлежит и Казань, – сказал экс-тренер «Авангарда».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий