Батрак об «Ак Барсе»: «Не помешало бы усиление в защиту, но с Яшкиным не нужно смотреть на вратаря или оборону – команда будет забивать и выигрывать»

Комментатор Артем Батрак высказался о перехода Дмитрия Яшкина в «Ак Барс».

«Конечно, «Ак Барсу» не помешало бы усиление в защиту, но если у вас в составе Яшкин, то не нужно смотреть, какой у вас вратарь или какая защита.

Одно его нахождение в составе – это круто. А все потому, что в « » он будет много забивать и выигрывать матчи.

Яшкин забивает больше, чем Воронков. Прямо сейчас он лучше, чем Дмитрий. Все-таки сказывается здесь и игровой опыт. Яшкин поездил по НХЛ, играл на мировых первенствах.

Яшкин сейчас настолько в порядке, что, скорее всего, сможет выйти и слева. Он ведь игрок, который здорово действует на пятаке. В таком случае не так уж важно, справа ты выходишь или слева.

Когда ты играешь на пятаке, то самое главное – это войти в зону, а какой при этом будет угол, не имеет никакой разницы», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.