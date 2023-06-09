Никита Щитов: «Ак Барс» можно считать фаворитом Востока. Переход Яшкина и Жафярова – мощное усиление»

Теги Ак Барс Никита Щитов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Хоккей

Никита Щитов назвал «Ак Барс» фаворитом Востока после прихода Яшкина и Жафярова.

«Ак Барс» можно считать фаворитом Востока. Очень серьезное, точечное усиление в лице Дмитрия Яшкина, в команде воссоединится тройка из московского «Динамо». Дамир Жафяров – тоже классный хоккеист.

Переход этих двух игроков – мощное усиление для клуба, очень здорово Казань сработала на трансферном рынке. И, конечно, одно из главных преимуществ – это очень опытный главный тренер Зинэтула Билялетдинов.

Большой плюс для «Ак Барса» и в том, что команда не сильно изменилась, у нее состоявшийся костяк», – считает бывший защитник клубов КХЛ

5 комментариев

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Old gamer
По факту да .А на деле посмотрим .Пока в АкБ только Саня отрабатывает на все 100
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Clever_mind
Защита более нуждается в усилении
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srs
А до их прихода разве АБ не являлся фаворитом? Которого прошлым летом называли дрим-тим и главный претендент на титул
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srs
Ответ Old gamer
По факту да .А на деле посмотрим .Пока в АкБ только Саня отрабатывает на все 100
Воронков не мог сыграться ни с кем столько времени, даже с Зарей или Ази. И тут пришел Радулов, который известен тем, что играет сам с собой. Не поделил шайбу ни с Вадей, ни с Галей, ни с Зарей... и тут они и встретились с Вороном. С кем будет играть Александр теперь?
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srs
Ответ srs
А до их прихода разве АБ не являлся фаворитом? Которого прошлым летом называли дрим-тим и главный претендент на титул
К этому ведь и шло, но взгляды Билла на хоккей оказались неконкуренты против блестящего стратега Федса
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