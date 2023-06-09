Никита Щитов: «Ак Барс» можно считать фаворитом Востока. Переход Яшкина и Жафярова – мощное усиление»
Никита Щитов назвал «Ак Барс» фаворитом Востока после прихода Яшкина и Жафярова.
«Ак Барс» можно считать фаворитом Востока. Очень серьезное, точечное усиление в лице Дмитрия Яшкина, в команде воссоединится тройка из московского «Динамо». Дамир Жафяров – тоже классный хоккеист.
Переход этих двух игроков – мощное усиление для клуба, очень здорово Казань сработала на трансферном рынке. И, конечно, одно из главных преимуществ – это очень опытный главный тренер Зинэтула Билялетдинов.
Большой плюс для «Ак Барса» и в том, что команда не сильно изменилась, у нее состоявшийся костяк», – считает бывший защитник клубов КХЛ.
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