Монтур о Баркове в 4-м матче: «Он конь. Он играет жестко, неспроста является лучшим хоккеистом в мире. Нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе»

Брэндон Монтур оценил игру Александра Баркова в 4-м матче с «Вегасом».

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (3:2) в 4-й игре финальной серии Кубка Стэнли (3-1).

Нападающий «Пантерс» набрал 2 (1+1) очка. Он нанес 6 бросков по воротам и выиграл 15 из 24 вбрасываний за 20:23 на льду.

«Он конь. Это то, что нам нужно от наших лидеров.

Очевидно, он показывал это на протяжении всей своей карьеры. Без сомнения, он собирается сделать шаг вперед, играть и помогать этой команде двигаться вперед, и в этом нет ничего нового.

Он играет жестко, он неспроста является лучшим игроком в мире, и нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе», – сказал защитник «Флориды» .