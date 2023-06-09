Барков о Бобровском: «В каждой игре он дает нам шанс на победу. Сегодня делал нереальные сэйвы в каждом периоде»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Александр Барков Хоккей

Александр Барков отметил вклад Сергея Бобровского в первую победу «Флориды» в финале.

«Пантерс» обыграли «Вегас» (3:2 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1-2). 

Российский вратарь отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой встречи. 

«В каждой игре он дает нам шанс на победу. Сегодняшний матч не был исключением. Он был невероятен и буквально в каждом периоде сделал по несколько нереальных сэйвов. 

Он дал нам шанс на победу, и мы его использовали», – сказал капитан «Флориды». 

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