Барков о Бобровском: «В каждой игре он дает нам шанс на победу. Сегодня делал нереальные сэйвы в каждом периоде»
Александр Барков отметил вклад Сергея Бобровского в первую победу «Флориды» в финале.
«Пантерс» обыграли «Вегас» (3:2 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1-2).
Российский вратарь отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой встречи.
«В каждой игре он дает нам шанс на победу. Сегодняшний матч не был исключением. Он был невероятен и буквально в каждом периоде сделал по несколько нереальных сэйвов.
Он дал нам шанс на победу, и мы его использовали», – сказал капитан «Флориды».
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