Коньков о финале Кубка Стэнли: «Победа в 3-м матче будет единственной для «Флориды», возможно. У команды достаточно ошибок»

Сергей Коньков считает, что победа в 3-й игре финала может стать для «Флориды» единственной.

«Возможно, победа в третьем матче будет единственной для «Флориды». В четвертой игре с ее стороны будет много стычек и столкновений.

Шансы команды кроются в игре в большинстве. Первое звено показывает хорошую статистику. В третьем матче оно тоже здорово себя показало.

Не будем забывать, что прекрасную игру показывает Сергей Бобровский. На российского вратаря выпала большая нагрузка, от него зависит успех команды.

«Вегас» будет придерживаться своей игры – эта команда будет доминировать и атаковать. У нее очень приличные звенья. Если им дают шансы, они ими прекрасно пользуются.

В этой серии у «Флориды» достаточно ошибок. Если «пантеры» смогут избежать ошибок в обороне, то они смогут впрячься в эту серию по полной программе. « » тоже сделает выводы из того, что не сумел довести до победы прошлую игру.

В концовке, напомню, « » сравняла счет. Видимо, у них была какая-то недоработка произошла. В четвертой игре будет бескомпромиссная борьба и интересный для зрителей матч», – считает двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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