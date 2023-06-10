Райнбахер о репутации Томаса Ванека в Австрии: «Он там как Арнольд Шварценеггер»

Теги Томас Ванек НХЛ драфт НХЛ Дэвид Райнбахер Хоккей

Дэвид Райнбахер рассказал о репутации Томаса Ванека в Австрии.

«Там он как Арнольд Шварценеггер», – сказал австрийский защитник.

Считается, что Райнбахер будет выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

Ванек объявил о завершении карьеры в феврале 2020 года.

В НХЛ австриец выступал за «Баффало», «Айлендерс», «Монреаль», «Миннесоту», «Детройт», «Флориду», «Ванкувер» и «Коламбус».

Всего он провел 1029 матчей в регулярных чемпионата и набрал 789 (373+416) очков. В плей-офф форвард сыграл 69 игр и отметился 36 (21+15) баллами.

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